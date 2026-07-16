Командующий люфтваффе: Европа должна закупать оружие США

Германия не сможет быстро создать собственный оборонный потенциал и продолжит закупать оружие США, заявил глава люфтваффе Хольгер Нойманн Politico. По его словам, Берлину срочны нужны проверенные истребители, чтобы противостоять России.

Крис Ландей (Chris Lunday)

"Развитие собственных возможностей требует времени. Прямо сейчас у нас его нет", — заявил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн журналу Politico.

Берлин — Германия должна продолжать закупать у США проверенное оружие, включая истребители, чтобы противостоять угрозе со стороны Владимира Путина, — даже при том, что Европа развивает собственный ВПК, заявил журналу Politico главнокомандующий ВВС страны (Россия не угрожает странам ЕС или НАТО — прим. ИноСМИ).

"Если задача для люфтваффе, как и для ВВС НАТО, — обеспечить боеготовность как можно скорее, то нам придется прибегнуть к коммерчески доступным системам", — рассказал в интервью генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

По его словам, даже если такие системы и не отвечают всем требованиям Германии, они все равно могут оказаться "лучшими из того, что можно купить сейчас или в ближайшие пару лет".

"Развитие собственных возможностей требует времени. Прямо сейчас у нас его нет", — пояснил Нойманн.

Его комментарии прозвучали на фоне планов ЕС направить больше средств оружейникам Старого света и тем самым ослабить зависимость от крупных поставщиков из США в процессе масштабного перевооружения для сдерживания России.

ЕС задействовал новые финансовые инструменты, чтобы побудить страны к совместным закупкам и укреплению ВПК блока. Новые правила для финансируемых Евросоюзом проектов ограничивают участие стран, не входящих в объединение, включая США, долей не более 35% от стоимости проекта — к великому недовольству официальных лиц Вашингтона.

Однако запланированный промышленный рывок ЕС рассчитан на долгосрочную перспективу, тогда как насущные военные потребности неотложны.

Нойманн заявил, что европейская промышленность обладает мощными возможностями, но не развивает передовые технологии столь же стремительно, как США. Сегодня цель заключается в том, чтобы устранить имеющиеся пробелы, не сворачивая европейских проектов.

Ярчайший тому пример — американский истребитель F-35 Lightning II ("Молния") от компании Lockheed Martin. Берлин одобрил закупку 35 истребителей-невидимок F-35A в декабре 2022 года на сумму в 8,3 миллиарда евро. Они заменят стареющие Tornado ("Торнадо") в том числе для перевозки атомных бомб в соответствии с соглашениями НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

По словам Нойманна, первый немецкий истребитель сойдет с конвейера в США в сентябре, а на авиабазу Бюхель в западной Германии прибудет к концу 2027 года — после более чем годичного обучения летного состава за океаном.

"В люфтваффе созрела идея закупить больше истребителей F-35, — сообщил он. — Решать, разумеется, предстоит министерству обороны. И пока еще ничего не решено".

Ранее журнал Politico сообщал, что правительство Германии выделило более двух миллиардов евро на приобретение 15 дополнительных самолетов, увеличив запланированный парк с 35 до 50.

Дискуссия снова обрела актуальность после того, как в июне Германия и Франция отказались от планов совместной разработки истребителя шестого поколения, который должен был стать основой Боевой авиационной системы будущего (FCAS). Причиной послужили разногласия между компаниями Airbus и Dassault по поводу руководящей роли и распределения рабочих мест.

Нойманн подчеркнул, что это еще не конец концепции FCAS как таковой. "Единственное принятое решение заключается в том, что мы не будем строить пилотируемый командный истребитель вместе", — сказал он.

Германия также закупает еще одну партию истребителей Eurofighter с поставкой в период с 2031 по 2034 год. Однако Нойманн подчеркнул, что это станет последней партией самолетов четвертого поколения.

"Начиная с 2035 года вся новая техника должна быть пятого поколения — или даже более совершенной", — подчеркнул он.

Нойманн подчеркнул, что конечной целью должны оставаться европейские решения — будь то за счет присоединения к действующему проекту или путем совместной разработки с партнерами. Однако ни тот, ни другой путь не приведет к созданию истребителя к 2035 году.

"Вопрос в том, что произойдет за это время", — заключил он.