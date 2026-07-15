Головной российский большой десантный корабль достраивают, в работе – еще 2 однотипных

Первый большой десантный корабль проекта 11711М («проект 11711 II серии») «Владимир Андреев» летом 2026 года находится на завершающем этапе строительства. Его фото у достроечной стенки завода появилось в группе «Новый флот России» в ВК. Это головной 150-метровый БДК полным водоизмещением более 10000 тонн, строятся еще 2 таких корабля и, возможно, в этом году состоится закладка четвертого.

Строящийся БДК «Владимир Андреев» проекта 11711М планируется к вводу в конце 2027 года в состав Тихоокеанского флота. Он спущен на воду для последующей достройки в конце мая 2025 года. По информации российских СМИ, появившейся в июне 2026 года, до конца текущего года будет завершена меблировка его помещений, ведется оснащение корабля необходимым оборудованием.

Два следующих корабля в серии, «Василий Трушин» и «Сергей Кабанов», находятся в разных стадиях строительства: первый должны спустить на воду для достройки в 2026 году со сдачей Тихоокеанскому флоту ориентировочно в 2028 году, другой только начали строить в июле 2025 года, и его ввод в строй ожидается в начале 2030-х годов – он предназначен для Северного флота. В 2026 году ожидается закладка четвертого корабля – также для Северного флота.

В составе Северного флота ВМФ России несут службу 2 БДК проекта 11711, введенные в строй в 2018 и 2020 годах соответственно. Корабли проекта 11711 первой серии и 11711М (второй серии) серьезно отличаются друг от друга. Длина выросла со 135 до 150 метров, ширина — с 16,5 до 19,5 метров, высота борта — до 11,8 метра. Соответственно увеличилось и полное водоизмещение — с 6600 до 10800 тонн. Основные ходовые характеристики остались прежними (полная скорость 18 узлов — 33 км/ч), а дальность выросла с 4000 до 5000 морских миль (с 7400 до 9200 км). Увеличение габаритов позволило нарастить количество перевозимой техники и десанта — с 36 до 40 единиц бронетехники, с 300 до 400 человек десантников. Также с 3 до 5 единиц выросло максимальное количество базирующихся на корабле вертолетов (авиагруппа состоит из 4 Ка-52К или 5 Ка-29) — полетная палуба стала больше. Бортовое вооружение БДК модернизированного проекта 11711 приросло 76-мм универсальной артиллерийской установкой АК-176МА, ранее использовались только малокалиберные системы: одна 2 × 6 х 30-мм АК-630М-2 «Дуэт», две 2 × 6 — 30-мм АК-630М и две 14,5 мм установки МТПУ «Жало». Возможно, что появилось еще и другое вооружение с учетом растущей востребованности антидроновых систем, но пока об этом не сообщается. В целом, внешний вид корабля II серии отличается очень сильно – сразу видна огромная надстройка с большим количеством антенн радиоэлектронного оборудования, значительно больше стала и палуба для вертолетов.

Иван Захаров