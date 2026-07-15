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Техкульт

Французский стартап представил капсулу для выживания, которая защищает от пуль, осколков и других угроз

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LifePods B-01

Французский стартап Momentum Technologies представил двухместную капсулу безопасности LifePods B-01, где в экстренной ситуации можно спрятаться от пуль, осколков, пламени и многих других угроз.

Корпус B-01 состоит из нескольких слоев — высокопрочной стали и специальной теплоизоляции. То есть это одновременно прочная броня, климатическое убежище и модуль выживания. Кабина уже прошла баллистические тесты в соответствии с международными стандартами VPAM PM7: корпус должен выдерживать попадание патронов 5,56 х 45 мм при скорости 950 м/сек и 7,62 х 51 мм при скорости около 830 м/с. Помимо механической защиты B-01 оснащена системами очистки воздуха (автономность 72 часа), теплоизоляцией и средствами сигнализации, чтобы находящихся внутри легче было найти. Еще одно достоинство капсулы — мобильность. Ее можно перевозить в стандартных контейнерах, складировать штабелями и даже доставлять к месту установки вертолетом.

LifePods W-01

Вторая версия капсулы — плавучая — W-01 предназначена для защиты от наводнений и цунами. Она не располагает сложными механизмами, которые ей не нужны. Ее главная характеристика — пассивная гидродинамическая устойчивость, которая обеспечивает ей плавучесть. В W-01 могут одновременно разместиться четверо взрослых и четверо детей.

LifePods W-01

Александр Агеев

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Страны
Франция
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