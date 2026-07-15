Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии одобрил приобретение средств ПВО, ПТРК и БЛА

ЦАМТО, 14 июля. Совет по оборонным закупкам Индии (DAC) 3 июля одобрил ряд программ закупок, свидетельствующих о растущем внимании командования ВС страны к созданию эшелонированной системы ПВО, борьбе с БЛА и обеспечению защиты войск.

Совет предоставил "одобрения необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) для реализации программ на сумму 520 млрд. инд. рупий (5,5 млрд. долл.).

Для Сухопутных войск Индии одобрена покупка средств борьбы с БЛА, систем противовоздушной обороны, противотанковой борьбы и барражирующих боеприпасов.

К ним относятся система радиоэлектронной борьбы для противодействия БЛА Akash Tarang, переносной противотанковый ракетный комплекс MPATGM, зенитные ракетные комплексы средней дальности MRSAM, системы ПВО ближнего действия (VSHORAD), системы активной защиты (APS) для танков и реактивные барражирующие боеприпасы.

По оценке Министерства обороны, указанные системы должны усилить возможности СВ Индии по противодействию различным угрозам, как наземным, так и воздушным.

Так, система Akash Tarang обеспечит защиту от БЛА, а ЗРК MRSAM – от воздушных угроз на средней дальности. Комплексы VSHORAD должны улучшить возможности перехвата воздушных целей в ближней зоне.

Командование ВМС Индии получило разрешения на закупку мультисенсорных донных мин (MIGM – Multi-Influence Ground Mines), беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования (NSUAS) и наземного испытательного полигона для электрических силовых установок.

Командование ВВС Индии получило одобрение на закупку высотного БЛА-псевдоспутника (FW-HAPS), предназначенного для длительного ведения разведки и обеспечения связи.

Предоставленные DAC одобрения указывают на рост внимания к защите сил и созданию эшелонированной противовоздушной обороны. Покупка систем Akash Tarang, VSHORAD и MRSAM предполагает создание многоуровневой системы, позволяющей противостоять различным угрозам, начиная от низколетящих БЛА и вертолетов и заканчивая самолетами и боеприпасами большой дальности.

Закупка системы активной защиты для танков, а также барражирующих боеприпасов с реактивными двигателями свидетельствует о стремлении повысить живучесть своей техники и дальность поражения наземных объектов противника.