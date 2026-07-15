До конца 2026 года в Арктике заработает предприятие по добыче платины и палладия

Холдинг "РТ-Инжиниринг" (входит в "Ростех") завершил основное строительство современного горно-обогатительного предприятия, на котором будут добывать важное сырье для высокотехнологичных отраслей – платину и палладий. Как заявили в пресс-службе "Ростеха", это один из крупнейших промышленных объектов, реализованных с нуля в зоне вечной мерзлоты – на Черногорском месторождении. По технологической линии уже пошла первая руда, но в промышленную эксплуатацию комбинат будет введен в конце 2026 года.

Черногорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) расположен в Норильском промышленном районе. Он станет вторым в стране центром производства палладия и платины. Сейчас на предприятии завершены основные строительные работы, проводятся электротехнические и пусконаладочные работы. В рамках тестового запуска отработана под нагрузкой с рудой технологическая линия первого этапа – рудоподготовки, а также опробовано отделение измельчения главного корпуса обогатительной фабрики.

Черногорский ГОК "Ростех"

Первая технологическая линия включает корпус крупного дробления (сооружение для первичного уменьшения размеров добытой породы), конвейерную галерею (крытую систему непрерывной транспортировки) и склад руды. В ходе испытаний оборудование переработало свыше 300 тонн вскрышной породы, не содержащей целевых металлов. Сейчас идут пусконаладочные работы – этап тестирования и отработки всех инженерных систем перед выходом на проектную мощность.

"Реализация данного проекта силами "РТ-Инжиниринг" демонстрирует высокий уровень отечественных компетенций в инжиниринге, промышленном строительстве и комплексной реализации сложных масштабных проектов. Строительство выполнено в короткие сроки, при этом из-за санкций пришлось перепроектировать фабрику и полностью заменить оборудование", – отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

По его словам, регион строительства – один из самых сложных: в Арктике – суровый климат, логистические ограничения, вечная мерзлота. Все материалы и оборудование доставлялись преимущественно по Северному морскому пути круглогодично – это более 200 тысяч тонн грузов.

"Сейчас ведутся пусконаладочные работы. Мы провели технический запуск первой части обогатительного комплекса. Впереди – комплексные испытания и ввод всего предприятия в эксплуатацию. Проектная мощность – до 9 млн тонн переработанной руды в год и извлечение 250 тысяч тонн медно-никелевых концентратов, содержащих металлы платиновой группы. В перспективе, с освоением месторождения "Норильск-1", мощность достигнет 14 млн тонн в год, что позволит производить до 55 тонн платиноидов ежегодно и обеспечит ресурсную базу более чем на 50 лет", – добавил глава "Ростеха".

В проект внедрена комбинированная гравитационно-флотационная технология извлечения металлов. Полезные фракции отделяются от породы с помощью воздушных пузырьков и реагентов за счет разницы в плотности частиц.

Также комплекс включает систему сухого складирования "хвостов". Она заменяет традиционные жидкие отстойники – отходы переработки обезвоживаются пресс-фильтрами до состояния кека (сухого фильтрата). Это минимизирует риски для экосистемы Арктики и повышает безопасность хранения.

Проект внесен в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Он обеспечивает импортозамещение, развитие Северного морского пути и создание около 1600 новых рабочих мест.