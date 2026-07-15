"Коалиция желающих" празднует свою победу и надеется на чудо-оружие (Der Spiegel, Германия)

Spiegel: парад в Париже призван убедить Россию в мнимом единстве Европы

Макрон собрал "союзников" Украины в Париже, пытаясь показать единство Европы перед лицом России, пишет Spiegel. Однако за громкими заявлениями скрывается проблема: у "коалиции желающих" нет гарантий и быстрых решений для укрепления обороны Киева.

Анн-Дорит Бой (Ann-Dorit Boy), Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer), Лео Климм (Leo Klimm), Штеффен Людке (Steffen Lüdke) и Ян Пуль (Jan Puhl)

Сторонники Украины с помпой демонстрируют в Париже решимость противостоять Владимиру Путину. Они возлагают большие надежды на совместно разрабатываемую систему противоракетной обороны. Однако за кулисами поддержка постепенно рушится.

Эммануэль Макрон едва ли мог оказать более высокой чести своему украинскому коллеге Зеленскому.

Во вторник, в День взятия Бастилии, французская эскадрилья прочертила в небе над Парижем сине-бело-красный флаг. Вместе с французскими летчиками за штурвалами самолетов находились и украинские. Макрон и Зеленский понаблюдали за представлением с земли.

Затем вместе с двумя десятками других глав государств и правительств, включая канцлера Германии, они поприветствовали крупнейший военный парад, когда-либо проходивший по Елисейским полям в национальный праздник Франции. В нем приняли участие 6800 военнослужащих.

"Мы посылаем сигнал, — говорят источники, близкие к Макрону. — Мы демонстрируем стратегическое пробуждение Европы".

Иными словами, так называемая "коалиция желающих", которую Макрон собрал в понедельник и вторник на встречу в поддержку Украины, хочет, чтобы ее воспринимали всерьез — прежде всего президент России Владимир Путин.

Сначала Дом инвалидов, затем Елисейские поля

"Клуб друзей Украины", на встречу которого в парижский Дом инвалидов в понедельник также прибыли генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, обсудили, как лучше всего помочь Зеленскому. В первую очередь Украине нужны ракеты-перехватчики.

Во вторник состоялся помпезный парад. Символически его открыли 500 военнослужащих из стран "коалиции желающих".

Речь идет об объединении преимущественно европейских государств, созданном в 2025 году по инициативе Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Эти страны объединились, поскольку Украина едва ли может полагаться на президента США Дональда Трампа.

Однако достаточно ли символических жестов и роскошных декораций, чтобы произвести впечатление на Путина? Или "коалиция желающих" теперь все больше превращается в коалицию благих намерений? Ее участники стараются изо всех сил, однако остаются бессильными, когда речь заходит о прекращении огня, соблюдение которого они намерены обеспечить — когда-нибудь в будущем.

Многое из того, что в эти дни происходит в Париже, похоже, доказывает: партнеры по коалиции в первую очередь сосредоточены на самоуспокоении. Они поддерживают друг друга, ведь некоторые начинают колебаться. Они развеивают сомнения в тот самый момент, когда поддержка Украины в Восточной Европе ослабевает, а на Западе инициаторы коалиции — Макрон и Стармер — политически отходят на второй план.

В действительности помпезность встречи, вероятно, не в меньшей степени объясняется тем, что это последний национальный праздник Макрона перед уходом с должности. Конкретной и быстрой помощи "коалиция желающих" пока не может предложить.

Встречу глав государств Макрон предварил заседанием структуры, которую сам назвал "антибаллистической коалицией". Ожидается, что европейские и украинские компании договорились о промышленном сотрудничестве, призванном укрепить противовоздушную оборону Украины.

По всей видимости, речь идет о системе "Фрейя", о которой Зеленский объявил еще на прошлой неделе.

Надежду Зеленского зовут "Фрейя"

Для Зеленского и Украины сейчас нет более насущной задачи, чем защита от баллистических ракет. Россия наносит дальнобойными ракетами массированные удары по украинским городам, прежде всего по столице страны Киеву.

Иногда украинская ПВО не успевает даже объявить воздушную тревогу. Запасы проверенных американских зенитных ракет для системы ПВО Patriot истощаются. Недавно на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп пообещал Зеленскому предоставить лицензию на производство боеприпасов для американского комплекса ПВО. Теперь Киев надеется как можно скорее наладить самостоятельный выпуск американских ракет-перехватчиков. Однако это не то быстрое решение, которое необходимо Зеленскому.

Поэтому надежды возлагаются на "Фрейю". "Это наша украинская система противоракетной обороны", — говорит Зеленский. По его словам, проект можно назвать европейским, однако реализуется он под руководством Украины. Систему планируют сделать "более простой для серийного производства и менее дорогой", чем американская Patriot.

Планирование до мельчайших деталей

В Париже Зеленский намеревался представить "Фрейю" руководителям стран, поддерживающих Украину. Предполагалось, что они предложат Киеву свои производственные мощности. "Благодаря антибаллистической коалиции мы можем очень быстро реализовать этот проект", — с надеждой заявил Зеленский.

Однако в Елисейском дворце в Париже к завышенным ожиданиям относятся с необычайной осторожностью. "Сроки могут быть разными", — заявили источники, близкие к Макрону. Иными словами, европейцы тоже не смогут оказать немедленную помощь.

Изначально Макрон и Кир Стармер создали "Коалицию желающих", чтобы определить, как можно будет обеспечить безопасность Украины после гипотетического прекращения огня. Поэтому будущее размещение европейских войск на Украине уже проработано до мелочей. Германия, впрочем, проявляет сдержанность.

Планы по развертыванию войск по-прежнему существуют, но они отложены в долгий ящик. Неподалеку от Парижа коалиция даже создала штаб для будущего миротворческого контингента. Однако до прекращения огня еще очень далеко.

Владимир Путин не проявляет никакой готовности к переговорам (Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам и называла условия прекращения огня — прим. ИноСМИ). [...] Глава Кремля тянет время. По данным журнала Der Spiegel, в разговорах с Трампом Путин угрожает дальнейшей эскалацией конфликта, вплоть до применения тактического ядерного оружия малой мощности.

Путин наверняка видит, что единство сторонников Украины ослабевает. Из-за Трампа США уже давно превратились в непредсказуемого партнера.

В Великобритании один из инициаторов коалиции Стармер оказался настолько ослаблен своей внутренней политикой, что был вынужден уйти в отставку. Его нынешнее присутствие в Париже является скорее дипломатической формальностью.

Макрон также приближается к завершению своего президентского срока. Весной 2027 года его может сменить ультраправая Марин Ле Пен, известная своим благожелательным отношением к Путину.

Именно в Восточной Европе, где после начала боевых действий в 2022 году большинство стран однозначно выступило в поддержку Украины, усталость от конфликта ощущается особенно сильно. Почти повсеместно опросы показывают падение рейтингов одобрения украинцев. Правые политические силы используют эти настроения в своих интересах.

Восточная Европа расколота

В Чехии правительство возглавляет Андрей Бабиш, который сдерживает экспорт вооружений. В то же время президент Петр Павел продолжает призывать к более активной поддержке Украины.

Особенно глубокий раскол возник в Польше. Варшаву и Киев разделяет спор об исторической памяти. Зеленский назвал одно из подразделений украинской армии в честь националистического формирования, которое во время Второй мировой войны убило около 120 тысяч поляков. Польские правые силы выстраивают на этом свою риторику: украинцы не заслужили нашей помощи, они неблагодарны, отнимают у нас рабочие места, наводняют рынки дешевым зерном, а теперь еще и чтят виновников геноцида.

Особую полемику вызывает вопрос о поставке на Украину противоракетных комплексов. Помимо американских, в Польше также размещены немецкие установки с системами Patriot.

Недавно премьер-министр Дональд Туск тайно распорядился передать Украине небольшое количество ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Оппозиция в ответ подняла волну возмущения, заявив, что Туск ставит под угрозу безопасность Польши.

Все меньше стран ЕС оказывают военную помощь Украине

А что происходит в Берлине? Там за закрытыми дверями выражают обеспокоенность ослаблением поддержки Украины в Европе.

Особую тревогу вызывает дальнейшее финансирование военной помощи Киеву. Этот вопрос приобрел еще большее значение из-за непоследовательной политики США. С 2023 года число стран Европейского союза, действительно оказывающих Украине военную помощь, резко сократилось. В 2023 году их было 21, а в 2026-м осталось лишь 14.

Даже такие крупные партнеры Украины, как Франция, пока не взяли на себя обязательства на 2027 год. Об этом говорится во внутреннем документе Европейской службы внешних связей, с которым ознакомился журнал Der Spiegel.

Попытки федерального канцлера Германии Фридриха Мерца найти быстрое решение для закрытия пробелов в украинской противовоздушной обороне также не приносят результатов. Испания и Греция, располагающие значительными запасами ракет для комплексов Patriot, недавно отклонили его просьбу о поставках.

Украине, которой благодаря разработке беспилотников удалось по меньшей мере замедлить продвижение российских сил, прежде всего приходится рассчитывать на саму себя.

Теперь Эммануэль Макрон намерен развеять зарождающиеся сомнения. Париж должен продемонстрировать миру, и прежде всего Москве, единство и силу Европы.

На встрече во французской столице главы государств и правительств чествовали "Фрейю" — чудо-оружие, на которое возлагают столько надежд, — а заодно и самих себя.

"Мы показываем России, что все участники готовы внести свой вклад", — с вызовом заявляют в Елисейском дворце.

Военный парад 14 июля, по словам представителей администрации президента Франции, будет "весьма впечатляющим".