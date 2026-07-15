Мир рвет связи с Америкой. И мы за это уже расплачиваемся (The New York Times, США)

NYT: США теряют союзников в Европе и Азии

Мир в панике дистанцируется от США: союзники поспешно укрепляют оборону, разрывают торговые связи и переписывают контракты, пишет советник по национальной безопасности США для NYT. "Незаменимая держава" стремительно теряет контроль, а мир теперь озабочен не тем, что Америка может предложить, а тем, как не связываться с ней.

Джон Файнер (Jon Finer)

В марте 2023 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложила стратегию против принудительной политики Китая. Европа, утверждала она, должна “снизить риск” и смягчить свою зависимость от экономического гиганта, объединив усилия и создав собственные альтернативные решения.

Прошло три года, и размежевание с хищническими сверхдержавами остается основополагающей задачей для европейских лидеров, однако главное беспокойство вызывает уже не Китай, а США. Стремясь умаслить мстительного американского президента на публике, за кулисами политики по всей Европе неуклонно ослабляют свою давнюю зависимость от США, наращивая оборонную, энергетическую и технологическую промышленность и налаживая отношения с другими странами. Эту тенденцию раскрыл состоявшийся на прошлой неделе в турецкой столице Анкаре саммит НАТО, где президент Трамп повторил свои давние угрозы в адрес союзников США Дании и Испании.

От США понемногу отступается не только Европа. Лидеры партнеров США в Азии и на Ближнем Востоке потихоньку делают то же самое. Очевидная нечистоплотность второй администрации Трампа, торговые конфликты, военные авантюры и переменчивый подход к искусственному интеллекту — всё это привело к появлению нового феномена в международных делах: стратегия размежевания с самой могущественной державой мира приобрела практически глобальный охват.

Америке, которая на протяжении десятилетий именовала себя не иначе как “незаменимой державой”, это сулит кардинальные перемены. Страны давно жаждут покровительства могущественных вооруженных сил Америки и стремятся заручиться доступом к ее рынкам и технологиям. Это, в свою очередь, усиливает нашу экономику и национальную безопасность.

Сейчас, в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая, разрушение ключевых партнерских отношений подрывает наше военное превосходство и передовые технологии, а также мешает нам адекватно отвечать на промышленные преимущества Китая.

Администрация Трампа считает ослабление внешних связей положительным фактором, исходя из логики, что более самостоятельные партнеры избавляют Америку от необходимости уделять внимание их интересам. Но в мире, где крупные державы все чаще шантажируют малые страны их зависимостью, а самодостаточность становится решающим фактором, глобальное “снижение рисков” и “размежевание” начинает вредить американцам самым непосредственным образом.

Издержки очевидны. Проигранная война с Ираном — первая, в которой у нас не было ни дипломатических, ни военных договоренностей с ближайшими союзниками в Европе и Азии — привела к резкому скачку цен на газ и удобрения, и, по данным Moody's, нанесла ущерб американским потребителям в размере 132 миллиардов долларов. Хотя Европа в 2025 году увеличила военные расходы на 14% до 864 миллиардов долларов, ее военные закупки у американских компаний фактически сократились почти вдвое.

Миграционная политика Трампа также отталкивает другие страны. В 2025 году США посетило на четыре миллиона человек меньше, чем в 2024 году, из-за чего, по оценкам, мы недосчитались более 8 миллиардов долларов. В будущем Америка лишится квалифицированной рабочей силы, поскольку прошлой осенью количество иностранных студентов в университетах сократилось на 17% всего за год. Университеты уже недосчитались минимум одного миллиарда долларов, а страна в дальнейшем недосчитается сотен миллиардов.

Пугающий эффект этим не ограничивается. Пока Трамп разглагольствует о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом, Оттава заключила “новое стратегическое партнерство” с Китаем, впервые распахнула свой рынок для 50 тысяч китайских электромобилей и присоединилась к Европейскому оборонному фонду стоимостью свыше 150 миллиардов долларов, чья цель — преодолеть зависимость от американской оборонной промышленности.

В Восточной Азии, где Трамп приостановил продажу оружия Тайваню из уважения к председателю Китая Си Цзиньпину, Тайбэй и союзные страны также перестраивают отношения. Япония пересматривает концепцию национальной обороны, развивая мощные наступательные и ударные возможности своих вооруженных сил. А южнокорейские оружейники вытесняют американских по всему миру.

Индия укрепляет торговые связи с Европой, Ближним Востоком и даже, скрепя сердце, с Китаем. Индия — лишь одна из тех стран, которые настолько испугались перспективы лишиться доступа к американским моделям искусственного интеллекта, что рассматривают китайские или отечественные аналоги. “Люди говорят, что нам нужно снова обратить внимание на Китай или, быть может, создать свое”, — сказал мне в прошлом году высокопоставленный индийский чиновник.

Но нигде усилия по “снижению рисков” и “размежеванию” с США не обходятся обеим сторонам так дорого (и добавим: в самый неподходящий момент) как на континенте, эту фразу породившем. В европейских столицах заговорили о немыслимом. Европейские официальные лица признались мне, что под шумок разрабатывают планы на случай полномасштабной торговой войны с Америкой. Помимо прочего, они планируют перекрыть нашим технологическим гигантам доступ к обширному рынку континента или ограничить ключевые ресурсы, включая оборудование для производства полупроводников.

Разговоры о “снижении рисков” начались еще до возвращения Трампа в Белый дом. В последние годы партнеры США были недовольны курсом Вашингтона: по их мнению, он ущемлял их суверенитет и интересы. Это касалось в том числе санкций, связанных с геополитическими проектами Америки, положений Закона о снижении инфляции от 2022 года, который предоставил государственным компаниям США дополнительные льготы, а также ограничения на экспорт передовых полупроводников.

Некоторое размежевание действительно может оказаться США на руку. Расширение европейского оборонного потенциала в итоге высвободит американские ресурсы. Недавняя победа Ирана вызвала оживленную дискуссию в Вашингтоне и на Ближнем Востоке о сокращении военного присутствия США в регионе. Все больше ведущих демократов и даже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нехотя признают, что Тель-Авив должен научиться жить без ежегодной военной помощи США на миллиарды долларов.

Но разногласия, разгоревшиеся из-за Трампа, совсем иной природы. Так, в 2021 году Австралия согласилась вложить миллиарды долларов в американские верфи, рассчитывая, что новые подлодки появятся у берегов Перта где-то в середине 2030-х годов. Все меньше стран готовы делать такие долгосрочные ставки на Америку. Многие вообще не планируют отношений с США дальше чем на четыре года. Для США это реальная проблема в борьбе с будущими угрозами, которые возникнут в ближайшие десятилетия.

Часть последствий этого “снижения рисков” мы уже расхлебываем. Другие дадут о себе знать несколько позже. Союзники правильно сделали, что проигнорировали фиаско Трампа в Иране, но в дальнейшем изоляция лишит нас способности сдерживать будущие конфликты. Не имея на примете четкого альтернативного партнера, большинство стран будут рвать связи с США постепенно, а не сразу. Как заметила фон дер Ляйен о Китае три года назад, “наши отношения не делятся на черное и белое, и наш ответ не может быть ни тем, ни другим”.

Наши партнеры повышают устойчивость против наших действий, и будущие американские администрации должны предусмотреть варианты, чтобы избежать фундаментального разрыва. Кто бы ни сменил Трампа, он первым из американских лидеров столкнется с ситуацией, когда страны по всему миру будут спрашивать себя не что Америка может для них сделать, а как сделать как можно больше самим, без нее. Первый шаг к преодолению последствий — осознать, насколько сильно (и к тому же безвозвратно) изменился мир.

Джон Файнер — старший научный сотрудник Йельской школы права и Центра американского прогресса, был заместителем советника по национальной безопасности с 2021 по 2025 год

Комментарии читателей NYT:

Mr. Walker

Империи восходят и падают. Мы просто стали свидетелями неизбежного, хотя и, надо сказать, преждевременного, упадка американской империи, который приблизило продажное руководство и его фанатики.

Frozen21

То есть краткое содержание статьи в том, что стратегия Путина и Си — расколоть Запад — сработала?

Jinx

Я американец, но усвоил за последнее десятилетие один урок: никогда не доверять согражданам. Отдельным людям — пожалуйста. А собирательно, как нации — никогда. Мы — эгоистичный, высокомерный и недальновидный народ.

Dr D

Боюсь, Путин получил искомое. И ему даже не пришлось никуда вторгаться, как в фильме “Красный рассвет” (О третьей мировой войне и вторжении советских войск в США, прим. ИноСМИ). После этих двух лет нам действительно предстоит вернуть Америке былое величие. Я очень переживаю за следующее поколение.

Katrin

В Африке сейчас будут безнаказанно хозяйничать Китай, Индия и, возможно, даже Россия. США вышли в тираж. Может, никакого “былого величия” у нас и не было. Грустно, но правда.

nope

Абсурдный взгляд на вещи. Как только все достаточно “размежуются” от США, Путин оттяпает кусок Польши (Россия не намерена нарушать территориальную целостность стран ЕС или НАТО, прим. ИноСМИ), Иран объявит джихад Франции, а Си обоснуется в нескольких милях от Сицилии, эти слабовольные европейцы лишь жалобно заскулят, как обычно.

JC

США перестали быть надежным союзником, и другие страны начали строить жизнь сами, уже без нас. Что ж, поздравляю, республиканцы. Вы сделали то, о чем Россия и Китай много лет могли только мечтать!