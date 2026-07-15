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ЕС закупил рекордное количество газа с флагманского проекта России (Financial Times, Великобритания)

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Строительство завода по сжижению природного газа на Ямале
Строительство завода по сжижению природного газа на Ямале.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Кондратюк

FT: Европа закупила рекордное количество газа с "Ямал СПГ" в преддверии санкций

Европа скупила рекордные объемы газа с "Ямал СПГ", пишет FT. ЕС продолжает активно заполнять хранилища российскими энергоносителями, несмотря на санкции на импорт, которые вступят в силу через несколько месяцев.

Анастасия Стогней (Anastasia Stognei), Верити Рэтклифф (Verity Ratcliffe)

В первой половине 2026 года, в преддверии запрета на импорт, Европа скупила почти всю продукцию завода "Ямал СПГ".

В первой половине 2026 года Европа побила свой рекорд по импорту сжиженного природного газа с ведущего российского проекта. За несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт российского газа Старый свет скупил почти всю продукцию сибирского завода.

За первые шесть месяцев текущего года закупки ЕС у проекта "Ямал СПГ", принадлежащего частной компании "Новатэк", достигли рекордной отметки в 9,89 миллиона тонн — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным аналитической компании Kpler.

Цифры подсвечивают важную роль Европы в работе флагманского энергетического проекта России — даже на пятом году спецоперации на Украине.

По оценкам неправительственной экологической организации Urgewald, Европа могла заплатить за эти поставки до 6 миллиардов евро.

Как явствует из данных Kpler, главными европейскими покупателями были Франция, Бельгия и Испания, которые завезли с Ямала в первой половине 2026 года 3,6 миллиона, 2,9 миллиона и 2,7 миллиона тонн соответственно.

Эксперт по санкционной политике компании Urgewald Себастьян Рёттерс назвал цифры "ошеломляющими". Он подчеркнул, что сделки происходят "не в вакууме", а в период, когда Россия ужесточила удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Правила ЕС уже запрещают закупки российского СПГ по краткосрочным контрактам, а это означает, что для каждого груза в Европу с Ямала требуется подтверждение от таможенных органов страны-импортера о том, что продажа осуществлена в рамках долгосрочного контракта.

С 1 января 2027 года вступает в силу долгосрочный запрет ЕС на ввоз сжиженного природного газа из России. Это вынудит Москву искать альтернативные маршруты. Трубопроводный газ будет запрещен позднее в том же году.

Охота, с которой Европа принимает грузы с Ямала, имеет решающее значение для проекта, расположенного в российском Заполярье и использующего небольшой флот специализированных танкеров ледового класса Arc7.

Объемы отгрузки предприятия во многом зависят от оборачиваемости этих судов в европейских портах, тогда как альтернативные маршруты по Северному морскому пути в Азию гораздо рискованнее и отнимают гораздо больше времени.

И если Европа в первом полугодии нарастила поставки СПГ с Ямала, то отгрузка в Азию сократилась на 74% и составила чуть более 510 тысяч тонн.

Летом поставки с Ямала в Азию обычно увеличиваются, но в этом году снизились. По словам осведомленных источников, отчасти это связано с тревогой международных судоходных и страховых компаний и финансистов из-за санкций ЕС.

Суда ледового класса, доставляющие продукцию с Ямала, также ремонтируются преимущественно на европейских верфях, включая Damen’s во французском Бресте и Fayard в Дании.

"Экспорт „Ямал СПГ“ поддерживается за счет небольшого специализированного флота, европейских портов и услуг. И выходит так, что Европа продолжает обеспечивать все три направления", — подчеркнул Рёттерс из Urgewald.

Проект "Ямал СПГ", запущенный президентом Владимиром Путиным в 2017 году, остается крупнейшим в России производителем сжиженного газа с проектной мощностью 17,4 миллиона тонн в год, хотя фактический объем производства нередко превышает этот уровень.

Помимо мажоритарного владельца "Новатэк", долями в проекте владеют французская TotalEnergies и китайская CNPC.

В феврале исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне допустил, что компании, связанной долгосрочными экспортными контрактами на Ямале, придется прекратить экспорт газа не только в ЕС, но и с проекта как такового, объяснив это "неясностями" в запрете Брюсселя.

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