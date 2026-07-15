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ЦАМТО

На верфи в Паскагуле состоялась церемония крещения эсминца УРО (DDG-131) George M.Neal

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Источник изображения: Фото: hii.com

ЦАМТО, 14 июля. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) 11 июля объявила о состоявшейся на верфи Ingalls Shipbuilding церемонии крещения эсминца УРО (DDG-131) George M.Neal класса Arleigh Burke.

(DDG-131) George M.Neal станет 81-м кораблем класса Arleigh Burke и четвертым эсминцем, построенным Ingalls Shipbuilding для ВМС США в конфигурации Flight III. Корабли этой модификации будут оснащены новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, системой управления оружием Aegis Baseline 10, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

Строительство корабля началось в декабре 2021 года. Церемония закладки киля состоялась 15 декабря 2023 года, спуск на воду – 1 апреля 2026 года. Ожидается, что George M.Neal будет принят на вооружение ВМС США в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса Arleigh Burke – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

В общей сложности Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 36 эсминцев класса Arleigh Burke. В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии строительства находится еще четыре корабля серии: (DDG-129) Jeremiah Denton; (DDG-133) Sam Nunn, (DDG-135) Thad Cochran, (DDG-137) John F.Lehman.

Еще семь находятся на различных этапах подготовки к строительству и закупки оборудования с длительными циклами изготовления. В их числе: (DDG-139) Telesforo Trinidad, (DDG-141) Ernest E.Evans, (DDG-142) Charles French, (DDG-143) Richard J.Danzig, (DDG-145) Intrepid, (DDG-146) Robert Kerrey и (DDG-147) Ray Mabus.

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США
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Arleigh Burke
Иджис
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HII
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