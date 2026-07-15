Войти
Известия.ru

Россия и Китай завершили совместное учение «Морское взаимодействие – 2026»

194
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Попов Андрей

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая завершили совместное учение «Морское взаимодействие – 2026» в Желтом море и начали патрулирование в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.


Торжественная церемония закрытия учения состоялась на военно-морской базе Циндао НОАК. Перед командирами кораблей ВМФ России и ВМС Китая, а также офицерами объединенного штаба руководства выступили руководители учения двух стран — контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн.

По словам Синько, приобретенный опыт будет востребован в дальнейшей военно-морской деятельности наших государств и станет важным вкладом в укрепление взаимного доверия и российско-китайского сотрудничества.

После завершения церемонии часть кораблей вышла в Желтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, приступивший к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Уточняется, что первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло в 2021 году. С тех пор такие мероприятия проводятся ежегодно, а в 2025 году впервые в них приняли участие подводные лодки двух стран.

В пресс-службе Тихоокеанского флота 5 июля сообщили, что отряд кораблей Военно-морского флота России из Тихоокеанского флота прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2026». Учение «Морское взаимодействие – 2026» началось 6 июля. В ходе маневров экипажи совместного отряда отработали отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, а также применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 01:59
  • 16278
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ
  • 14.07 18:20
  • 0
Комментарий к "А вы точно основные танки?"
  • 14.07 14:11
  • 4
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"