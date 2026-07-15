Россия и Китай завершили совместное учение «Морское взаимодействие – 2026»

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая завершили совместное учение «Морское взаимодействие – 2026» в Желтом море и начали патрулирование в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Торжественная церемония закрытия учения состоялась на военно-морской базе Циндао НОАК. Перед командирами кораблей ВМФ России и ВМС Китая, а также офицерами объединенного штаба руководства выступили руководители учения двух стран — контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн.

По словам Синько, приобретенный опыт будет востребован в дальнейшей военно-морской деятельности наших государств и станет важным вкладом в укрепление взаимного доверия и российско-китайского сотрудничества.

После завершения церемонии часть кораблей вышла в Желтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, приступивший к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.

Уточняется, что первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе прошло в 2021 году. С тех пор такие мероприятия проводятся ежегодно, а в 2025 году впервые в них приняли участие подводные лодки двух стран.

В пресс-службе Тихоокеанского флота 5 июля сообщили, что отряд кораблей Военно-морского флота России из Тихоокеанского флота прибыл на базу Циндао в Китае для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2026». Учение «Морское взаимодействие – 2026» началось 6 июля. В ходе маневров экипажи совместного отряда отработали отражение атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров, выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, а также применили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).