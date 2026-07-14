Минобороны Великобритании намерено быстро разработать двигатели для дешевых одноразовых ударных систем

ЦАМТО, 13 июля. Минобороны Великобритании инициировало новый проект создания доступного по стоимости двигателя для одноразовых ударных БЛА (барражирующих боеприпасов).

Предполагается, что двигатели должны стать одним из ключевых компонентов недорогих ударных систем, которые Великобритания намерена массово принимать на вооружение в рамках Плана инвестиций в оборону (DIP – Defence Investment Plan). Как заявлено, опыт конфликта на Украине демонстрирует применение противоборствующими сторонами "тысяч" одноразовых боеприпасов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, компактный турбореактивный двигатель для одноразового БЛА планируется разработать в рамках проекта Callisto, инициированного МО Великобритании 6 июля 2026 года.

Проект направлен на преодоление разрыва в характеристиках между двигателями для любительских авиамоделей и более совершенными двигателями для беспилотной техники. На начальном этапе в рамках контракта стоимостью 750 тыс. фунтов стерлингов (1 млн. долл.) планируется спроектировать, разработать и провести наземные испытания (на соответствующих испытательных полигонах) четырех прототипов выбранного двигателя.

Как указано в уведомлении о поиске поставщиков, проект разделен на два лота. Первый лот, Callisto Light, предполагает поставку меньшего по мощности двигателя с тягой 750 Н (сопоставимым с небольшим турбореактивным двигателем, используемым на радиоуправляемых самолетах), а "Лот 2", Callisto Heavy, – более крупного и мощного двигателя с тягой 1,8-2 кН (сопоставимым с турбореактивным двигателем, используемым на дозвуковых мишенях и малых крылатых ракетах). Двигатели должны работать как на авиационном, так и на дизельном топливе. Минимальный срок службы – 10 часов.

Как заявило МО Великобритании, двигатели должны быть доступными по цене и масштабируемыми. Предварительно установлено, что стоимость одного двигателя Callisto Light не должна превышать 20 тыс. фунтов стерлингов, а двигателя Callisto Heavy – 50 тыс. фунтов стерлингов.

Участники тендера могут претендовать на победу, подавая предложения как на один, так и на оба лота.

Любые потребности в поставке двигателей на перспективу в рамках конкурса не рассматриваются. При необходимости они будут обсуждаться с подрядчиком отдельно.

Предложения должны быть представлены до 27 июля. Контракт с победителем планируется заключить к 16 октября 2026 года. Предполагается, что разработка будет завершена, и образцы поступят на испытания к апрелю 2027 года.