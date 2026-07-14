"Бремерхафен стал бы одной из главных целей": уязвимости НАТО 3.0 (Die Welt, Германия)

Welt: Европа по-прежнему не может обойтись без США в ключевых вопросах обороны

Европа пытается выстроить систему обороны НАТО, не зависящую от Соединенных Штатов, пишет Welt. При этом страны ЕС до сих пор отстают в области радиолокационной борьбы, дальнобойного вооружения, средств ПВО, а также систем "командования и контроля", а ни одна операция не может пройти без одобрения США.

Каролина Дрютен (Carolina Drüten)

Влияние Трампа вынуждает НАТО перестраиваться. Европейские страны добились определенных успехов, однако в нескольких важнейших сферах они по-прежнему не могут обойтись без США. Эксперты призывают как можно скорее пересмотреть существующий подход.

Когда в начале января американские подразделения специального назначения высадились в Каракасе, самая сложная часть операции уже осталась позади. Венесуэла располагала российскими средствами противовоздушной обороны и китайскими радиолокационными системами.

Чтобы вертолеты с бойцами смогли добраться до столицы и захватить занимавшего тогда пост президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американским военным требовалось определить расположение и принципы работы этих систем, а затем создать помехи и вывести их из строя.

По имеющимся данным, в операции участвовали более 150 летательных аппаратов, включая истребители, беспилотники и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Независимо от оценки с точки зрения международного права, это была чрезвычайно сложная военная операция, которую США в итоге провели успешно.

Европейские страны, вероятно, не смогли бы осуществить подобную операцию. У них нет достаточных средств, позволяющих ослепить радиолокационные станции противника и подавить системы противовоздушной обороны.

Иными словами, европейские государства отстают в области радиоэлектронной борьбы. Между тем именно от подобных возможностей зависит жизнеспособность новой модели НАТО.

Согласно концепции, которую администрация президента США Дональда Трампа называет "НАТО 3.0", европейские страны должны взять на себя основную часть задач по обеспечению обычной обороны своего континента.

На саммите НАТО в Анкаре были заложены основы исторического перераспределения обязанностей. В прошлом году союзники договорились значительно увеличить расходы на оборону. На этой неделе обсуждалось, на что направить эти деньги и какие возможности должны создать европейцы по мере постепенного сокращения участия США.

Радиоэлектронная борьба является лишь одним из десяти направлений, в которых Европа испытывает нехватку стратегических возможностей. К такому выводу пришел Кильский институт мировой экономики в опубликованном в мае исследовании "Спарта 2.0" (описывает радикальную перестройку Европы в направлении технологического и промышленного оборонного суверенитета — прим. ИноСМИ).

"Без этих возможностей Европа практически не способна самостоятельно проводить современные воздушные операции против хорошо защищенного противника", — говорится в документе.

Зависимость европейских стран от США сохраняется по всей цепочке проведения военных операций. В настоящее время ни одна европейская боевая операция невозможна без американского одобрения, программного обеспечения или систем поддержки.

Радиоэлектронная борьба имеет решающее значение при противостоянии противнику, располагающему интегрированной системой противовоздушной обороны. Для Европы это особенно важно с учетом расположения на восточном фланге НАТО.

В случае нападения России на страны Прибалтики (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ) истребителям НАТО потребуется войти в воздушное пространство над этим регионом. Однако на пути находится Калининградская область — хорошо вооруженный российский регион между Польшей и Литвой.

Новые обязательства европейских стран

Представители НАТО подчеркивают достигнутые успехи.

"Всего за несколько недель европейские союзники в основном восполнили нехватку сил и средств, возникшую после сокращения американского участия в новой модели сил НАТО", — недавно заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Модель сил НАТО определяет, какие силы и средства будут находиться в распоряжении командования при возникновении кризиса или необходимости организации обороны.

Каждая страна указывает, сколько военнослужащих, самолетов, кораблей и других сил она способна предоставить. На основании этих данных НАТО планирует свою оборону.

США исключили из этой модели свои самолеты-заправщики, дальние разведывательные беспилотники, бомбардировщики, морские патрульные самолеты и часть своих военно-морских соединений.

За последние недели европейские государства действительно объявили о многочисленных новых обязательствах. Как сообщала газета Die Welt, Германия намерена предоставить в том числе два фрегата, несколько истребителей Eurofighter, два морских патрульных самолета и беспилотники.

Однако положение дел не настолько благоприятно, как его описывает Гринкевич. Хотя многие пробелы уже устранены, оставшиеся недостатки особенно серьезны.

"Пока мы не способны за одну ночь отражать атаки сотен беспилотников, наносить высокоточные удары большой дальности, уничтожать беспилотные аппараты и выдерживать удары баллистических ракет, мы не готовы к конфликту с Россией", — заявил газете Welt am Sonntag генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Украина показала, насколько важно уметь точно поражать цели на расстоянии в тысячу или две тысячи километров", — добавил он.

Европейские страны НАТО пока не обладают достаточными возможностями для нанесения высокоточных ударов большой дальности. Правительства этих государств также осознают проблему.

В связи с этим Великобритания возглавила инициативу нескольких европейских стран, намеренных вложить около 50 миллиардов долларов в создание подобных средств. Примерно половину этой суммы предоставит Германия.

Планируется разработать вооружения, способные поражать цели на расстоянии от 300 до более чем 2 000 километров. В случае необходимости с их помощью можно будет выводить из строя командные пункты, логистические центры и позиции противовоздушной обороны противника.

Инвестиционная программа рассчитана на 10 лет. Однако Ходжес утверждает, что было бы "нелепо", если бы разработка заняла так много времени.

"Речь идет не об отправке человека на Луну. Украина уже располагает беспилотниками, способными пролететь две тысячи километров и нести крупную боевую часть", — подчеркнул он.

В правительстве Германии уверены, что разработку удастся завершить менее чем за 10 лет. Однако на время переходного периода потребуется другое решение. Поэтому Германия закупит у США ракеты средней дальности Tomahawk и разместит их на своей территории.

Дальность поражения этих ракет достигает 2,5 тысячи километров. Сколько крылатых ракет войдет в поставку, какова будет их стоимость и когда состоится передача, неизвестно. Ясно лишь, что речь идет пока о временном решении.

"Ракеты Tomahawk представляют собой технологию примерно 20-летней давности. США уже переходят к более современным разработкам", — отметил Ходжес.

Его также беспокоит состояние противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

"У нас недостаточно средств ПВО, чтобы защитить всю критически важную инфраструктуру, в том числе такие города, как Бремерхафен, — заявил он. — В случае конфликта России со страной НАТО Бремерхафен стал бы одной из главных целей, поскольку через этот порт в Европу перебрасывались бы американские войска и силы других союзников".

Переброска подкреплений в Европу также зависит от США в сфере материально-технического обеспечения. Это касается как предоставления военно-транспортных самолетов, так и дозаправки в воздухе. В исследовании "Спарта 2.0" к числу недостаточно развитых возможностей отнесены даже те средства, которые США, согласно действующим планам, намерены и дальше предоставлять союзникам.

C2 — нервная система вооруженных сил

На фоне изменения американских приоритетов многие эксперты считают, что Европе необходимо обрести большую самостоятельность. В частности, речь идет об управлении войсками, которое в военной терминологии обозначается аббревиатурой C2, "командование и контроль".

Если танки, самолеты и корабли можно назвать мускулами вооруженных сил, то система C2 представляет собой их нервную систему. Она позволяет обнаруживать атаки противника, например запуск ракеты, при помощи спутников, радиолокационных станций и датчиков.

С этим тесно переплетена разведка, в которой важную роль играют американские спутники. Найти им замену было бы непросто.

"Пришлось бы заново определить, кто и какую информацию собирает и анализирует. Но это вполне осуществимо", — считает Ходжес.

По его словам, Великобритания почти во всех областях располагает разведывательными возможностями, сопоставимыми с американскими. Кроме того, страны восточного фланга НАТО зачастую знают о России больше, чем США.

Сведения из разных источников объединяются для создания общей картины боевой обстановки, на основании которой НАТО определяет свои ответные действия. Принятие такого решения и контролируемое исполнение приказов также входят в систему C2.

Для этого необходимы разведывательные данные, программное обеспечение, информационные модели и военные облачные системы. Однако основой этой своеобразной операционной системы НАТО служат американские средства. В случае выхода США из этой системы взаимодействие между союзниками ухудшится.

Европейские армии при таком развитии событий "сохранят боеспособность, однако станут менее тесно связаны между собой", пишет Рубен Стюарт из Международного института стратегических исследований (IISS) в недавно опубликованной статье. Им придется действовать "более осторожно и осмотрительно".

Ходжес считает маловероятным сценарий, что Европе придется строить планы в этой сфере без участия США. На саммите в Анкаре Трамп получил желаемое.

"Он смог заявить, что благодаря ему положение альянса сегодня стало значительно лучше", — пояснил Ходжес.

Однако преобразование НАТО касается не только вооружений и военных возможностей, но и командной структуры организации. Ходжес ожидает, что в дальнейшем больше руководящих должностей займут представители Европы и Канады.

"Я могу даже представить, что США передадут европейцу должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе", — сказал он.

Это стало бы беспрецедентным историческим шагом. С 1951 года должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сокращенно SACEUR, неизменно занимает американский военачальник.

В случае необходимости он руководит военными операциями альянса, отвечает за оперативное планирование и выполнение оборонных планов.

Если США откажутся от этого поста, "мы потеряем влияние на планирование и проведение операций. Командиры определяют приоритеты", — подчеркнул Ходжес. — Европа является важнейшим торговым партнером США. Поэтому безопасная и стабильная Европа отвечает нашим собственным интересам".

Разделяет ли Дональд Трамп эту точку зрения, судя по всему, зависит от его настроения. На саммите НАТО в Анкаре европейцам удалось отделаться легким испугом. После первоначальных резких заявлений американский президент неожиданно перешел к примирительному тону. Однако уже завтра его позиция может вновь измениться.