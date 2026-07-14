ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года

ЦАМТО, 13 июля. ВВС Филиппин рассчитывают получить шесть дополнительных легких штурмовых самолетов A-29B "Супер Тукано" производства бразильской компании Embraer в четвертом квартале 2026 года.

Как сообщает DEFENSE STUDIES, четыре из шести законтрактованных машин уже находятся на финальной стадии сборки на производственном предприятии компании в г.Сан-Паулу (Бразилия) и окрашены в двухтоновую ливрею с декоративным элементом "акулья пасть". Конкретные даты поставок официально не объявлены.

Контракт на приобретение шести дополнительных A-29B "Супер Тукано" был подписан МНО Филиппин 27 декабря 2024 года. Стоимость сделки составила около 6,596 млрд. филиппинских песо. Финансирование осуществлено за счет ежегодных ассигнований на капитальные расходы ВВС в рамках 2024 ф.г. В феврале 2026 года компания Embraer официально подтвердила на авиасалоне в Сингапуре (Singapore Airshow 2026), что ВС Филиппин являются заказчиком A-29B "Супер Тукано", раскрыв, тем самым, сведения о ранее необъявленном контрагенте сделки.

Необходимость форсированного заключения контракта обусловлена выводом из эксплуатации последних самолетов-штурмовиков OV-10 "Бронко" и ударных вертолетов AH-1S "Кобра". Церемония списания обоих образцов техники состоялась 28 декабря 2024 года на авиабазе "Майор Данило Атиенса" ("Кавите") 15-го ударного авиакрыла. OV-10 "Бронко" находились на вооружении ВВС Филиппин с 1991 года; их основной заменой стали самолеты A-29B "Супер Тукано". Заключение нового контракта предшествовало списанию с целью предотвращения разрыва оперативных возможностей в области авиационной огневой поддержки.

Контракт на приобретение первой партии из шести самолетов A-29B "Супер Тукано" был подписан в ноябре 2017 года в рамках фазы "Горизонт 1" стоимостью 4,968 млрд. филиппинских песо (около 81 млн. долл.). Первая партия была передана ВВС Филиппин 13 октября 2020 года на авиабазе Кларк. Машины были приписаны к 16-й штурмовой эскадрилье 15-го ударного авиакрыла на авиабазе "Эдвин Эндрюс".

С поступлением второй партии парк ВВС Филиппин возрастет до 12 ед. A-29B "Супер Тукано", что обеспечит необходимую "критическую массу" для устойчивого выполнения боевых задач, интенсивной летной подготовки и планового технического обслуживания.