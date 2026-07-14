Замминистра обороны Томчик: Польша потратила 65 млрд. долл. на закупку оружия в США

ЦАМТО, 13 июля. Польша уже потратила на закупку американского вооружения 65 млрд. долл. и потратит еще 150 млрд. долл., заявил замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

"Польша до сих пор потратила около 65 млрд. долл., если речь идет о закупках американской техники и строительстве разного рода сервисной поддержки в Польше", – цитирует "РИА Новости" заявление Ц.Томчика.

"В течение следующих лет мы потратим еще около 150 млрд. долл. на американскую технику", – добавил он.

В последнее время Польша закупает в США огромные количества вооружения и военной техники различных видов, в том числе боевые самолеты и вертолеты, танки, средства ПВО.