Финляндия построила город из бункеров. Тариф — все включено (The Times, Великобритания)

Times: в Финляндии построили город бомбоубежищ на миллион человек

Под Хельсинки раскинулся настоящий подземный город: 5500 бомбоубежищ, способных укрыть почти миллион человек, пишет Times. Бассейны с водными горками, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, детские площадки. Ключевой принцип: сегодня здесь играют дети, завтра, если потребуется, — укрываются от ядерного удара.

Кристина Лэм (Christina Lamb)

Под Хельсинки находится целый город бомбоубежищ, где может спрятаться почти миллион человек. И такое чувство, что все продумано до мелочей.

Солнечным утром во вторник на рыночной площади Хаканиеми в центре Хельсинки прилавки ломятся от местной клубники. Папа с маленькой дочкой в коляске заходит в стеклянное фойе напротив и спускается на лифте в яркую "Пещеру игр". Он наблюдает, как его дочь скачет на батуте и лазает, а кто-то разучивает гаммы на пианино.

Однако рядом с лифтом виднеется характерная отметка: синий треугольник на оранжевом фоне. Его узнают все финны. Он напоминает о том, что этот красочный подземный мир также служит ядерным бомбоубежищем и вмещает до шести тысяч человек.

"Это, так сказать, идея двойного назначения, — сказал Юкка-Пекка Шрёдерус из городского спасательного управления, отвечающего за безопасность жителей Хельсинки. — Город строит их для экстренных случаев, а затем сдает в аренду. И хорошо, что ими пользуются: так мы можем быть уверены, что все работает. А еще для нас очень важно, что здесь играют дети, в чрезвычайной ситуации им не придется привыкать к этому месту".

Хельсинки выглядит как обычная столица Северной Европы, но под его улицами притаился целый подземный город с 5 500 убежищами, где от ядерного удара или нападения может спрятаться почти миллион человек. В любом новом офисном или жилом здании определенной площади по закону должен быть бункер. Крупнейший в финской столице вмещает 11 500 человек. Всего же в городе проживает более 675 тысяч жителей.

Внутри этих укрытий находятся бассейны олимпийских размеров с водными горками, сауны, трассы для картинга, скейт-парки, церкви и мишени для стрельбы из лука. Шрёдерус рассказал, что бункеры даже используются как "репетиционные точки для хэви-металлических групп" — возможно, это объясняет, почему Хельсинки слывет одной из мировых столиц тяжелой музыки.

А еще финны не почивают на лаврах и продолжают строительство. На встрече в Анкаре на прошлой неделе лидеры НАТО предупредили, что Россия может напасть к 2030 году (однако в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на страны ЕС президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ), и ни одна из стран не готова к войне так, как Финляндия.

Отчасти это объясняется географией и историей страны. Хельсинки находится менее чем в 300 километрах от Санкт-Петербурга, а финская граница с Россией длиной свыше 1 300 километров — самая протяженная в составе НАТО. Кроме того, страна входила в состав Российской империи в течение 108 лет до 1917 года и в 1939-40 годах вела с Советским Союзом ожесточенную Зимнюю войну, в ходе которой потеряла 10% своей территории.

Но если остальная Европа после распада Советского Союза в 1991 году и окончания холодной войны расслабилась, то Финляндия сохранила бдительность — и до сих пор начеку. "Мы начали строить бункеры в 1939 году и с тех пор никогда не останавливались, — говорит Шрёдерус. — Земля под городом — как головка сыра с дырками".

Сеть подземных убежищ Финляндии входит в общенациональную программу гражданской обороны по принципу "всеобъемлющей безопасности". Помимо прочего, в нее входят: всеобщий призыв для мужчин по достижению 18 лет (женщины служат добровольно); регулярные трехнедельные курсы обороны для влиятельных граждан, от редакторов до руководителей высшего звена; и выездные занятия в выходные дни для женщин по организации полевых кухонь, готовке в условиях отсутствия электричества и отслеживанию беспилотников. Строительные компании также обязаны приступить к строительству новых укреплений в течение шести часов по получении соответствующего уведомления.

В районе Мерихака, где находится "Пещера игр", расположилось одно из крупнейших в городе убежищ площадью 15 тысяч квадратных метров. Оно находится на глубине 20 метров под землей и вырублено глубоко в скальной породе.

Вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, Шрёдерус спускается восемь пролетов по металлической решетчатой лестнице, чтобы ощутить глубину. "Главное правило — никаких шпилек", — смеется он.

Главный вход состоит из двух массивных бронированных дверей из голубой стали, первая из которых выдерживает взрывную волну, а вторая защищает обитателей убежища от химических частиц, биологического оружия и радиации.

Сколько времени будет у граждан, чтобы спуститься в убежище, зависит от характера угрозы. "Если ситуация будет критической, возможно, нам придется задраить вход и оставить людей снаружи", — признался Шрёдерус.

После "Пещеры игр" Шрёдерус проходит по веренице длинных гулких коридоров, огромного тренажерного зала, площадок для игры во флорбол и футзал и целой автостоянки. Волнистые белые стены выглядят скульптурно — в конце концов, Финляндия же славится своим дизайном, — но, по его словам, это привет от ледникового периода.

Желтыми линиями на полу обозначены места, где в случае нападения будут установлены сотни переносных уборных и раковин. В металлической клетке хранятся две тысяч коек, которые будут установлены по всему убежищу. Предусмотрены отдельные помещения для разных групп людей, включая пожилых, семей и тех, кто считается потенциальной угрозой обществу (например, наркоманов).

Кроватей здесь хватит лишь для трети из шести тысяч человек, укрывшихся в убежище. "Замысел в том, что мы будем как подводная лодка: в любой момент времени треть экипажа отдыхает, треть занимается делами, а треть дежурит и убирается", — сказал Шрёдерус.

В зоне управления есть комната с сетью крошечных лампочек и сложной схемой, в которой подробно описаны рабочие обязанности сотни сотрудников службы спасения и двухсот добровольцев, которые будут отвечать за работу бункера.

В убежище имеется собственное электроснабжение и огромные баки с водой. Большой шкаф наполнен рулонами туалетной бумаги, а ящики — фонариками, масками, шлемами, резиновыми сапогами, перчатками, насосами и фильтрами.

"Когда мы задраим убежище, снаружи не будет поступать ни вода, ни воздух, и канализации тоже не будет, — пояснил Шрёдерус. — Возникнет множество практических проблем. Представьте: шесть тысяч человек ежедневно производят от 0,5 до 2 килограммов отходов жизнедеятельности, поэтому нужно много рук, чтобы все это убирать".

Каждому человеку будет выдано по 50 литров воды, еда же не предоставляется. "Это не отель, а убежище", — пояснил он. Предполагается, что каждый обитатель должен прибыть с "тревожным чемоданчиком" с набором для выживания на 72 часа — едой, медикаментами и запасными аккумуляторами. Шрёдерус объяснил, что то, как долго люди останутся под землей, будет зависеть от ситуации, оттого, сколько еды они принесут с собой и сколько всего человек укроется в бункере.

А что насчет домашних животных? Запрещено. "Мы изучили этот вопрос и решили, что лучшее место для собак и кошек — дома, поэтому владельцам решать, остаться ли с ними самим или оставить им еду и воду, — говорит Шрёдерус. — Мы приютим животных лишь в том случае, если они имеют международное значение, — например, очень важного попугая".

Бывший советник Белого дома по России доктор Фиона Хилл, соавтор недавнего британского обзора стратегической обороны, назвала Финляндию "самой подготовительной страной".

"Мы должны начать мыслить как финны, — сказала она. — И пора начать этот разговор прямо сейчас, но никто в правительстве этим не занимается. Наша готовность, мягко говоря, недостаточна — даже никаких обсуждений и то не ведется".

"Мы все еще спорим из-за расходов на оборону. Вопрос не в том, сколько у тебя ракет. Нужен особый менталитет, участие всего общества, когда все постоянно тренируются и готовятся, и знают свои силы, а не ждут, пока кто-то на самом верху все за нас исправит. Я вас имею в виду, Энди Бёрнэм", — добавила она.

Долгие годы финская модель вызывала у других стран лишь удивление, но с началом конфликта на Украине в 2022, а также войны в Иране аргументы о том, что бомбоубежища якобы устарели, смолкли.

Сейчас чиновники и политики со всего мира съезжаются в Хельсинки, чтобы узнать больше о его гигантском подземном лабиринте, — среди них представители министерства обороны Великобритании, президент Зеленский и саудовские шейхи.

"С нами связались представители стран Персидского залива и Израиля и попросили совета, — сказал Шрёдерус. — Мы рады поделиться нашей информацией, за исключением ряда засекреченных секретных материалов, и сами постоянно ее обновляем.

На вопрос, достаточно ли усилий предпринимают другие страны, включая Великобританию, он ответил: "Это всегда вопрос политической воли, общественного понимания, опыта и, конечно, денег. Начинать с нуля — задача непростая".