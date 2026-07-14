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ЦАМТО

Чехия передала 140 млн. крон на закупку вооружений для Украины в рамках инициативы PURL

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Флаги Чехии и Украины
Флаги Чехии и Украины.
Источник изображения: image.tsn.ua

ЦАМТО, 13 июля. Чехия передала 140 млн. крон (около 6,6 млн. долл.) на закупку вооружений для Украины в рамках инициативы PURL, посредством которой европейские союзники по НАТО и Канада финансируют закупки в США военной техники для Киева.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в пятницу журналистам спикер Палаты депутатов парламента республики Томио Окамура, слова которого приводит агентство ЧТК.

В минувший вторник глава чешского МИД Петр Мацинка перед началом саммита НАТО в Анкаре сообщил журналистам, что Чехия перенаправит часть средств с некоторых своих проектов на программу НАТО PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Как отметило в связи с этим Чешское ТВ, согласие на оплату военной помощи Украине означает некоторое изменение позиции чешского правительства, которое до сих пор отказывалось выделять Украине деньги на вооружение и не участвует даже в так называемой "чешской инициативе" по поставкам крупнокалиберных боеприпасов для ВСУ, хотя, вопреки предвыборным заявлениям, играет роль посредника в этой программе.

В свою очередь, Т.Окамура уже на другой день после заявления главы МИД выразил свое несогласие с участием республики в программе PURL. По словам Т.Окамуры, входящее в состав правящей коалиции движение SPD, лидером которого он является, "принципиально не согласно" с участием Чехии в инициативе PURL. По словам Т.Окамуры, этот вопрос никогда не обсуждался на совете правящей коалиции и является личным решением главы МИД.

Возникшие между партнерами по правящей коалиции противоречия поспешил уладить премьер Андрей Бабиш, который в минувший четверг, еще находясь в Анкаре, заявил, что упомянутый главой МИД взнос Чехии в программу PURL является "одноразовым и небольшим".

При этом А.Бабиш еще раз подтвердил в Анкаре, что Чехия не будет участвовать в проекте ежегодного выделения на военную помощь Украине 70 млрд. евро.

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