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Патрушев: без ВМФ не будет России, но нужен и сильный торговый флот

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 13 июля. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о критической необходимости развития собственного военно-морского и торгового флотов для обеспечения безопасности и устойчивости российской экономики.

"Если у нас не будет Военно-морского флота, который способен обеспечить безопасность, не будет и России. Совершенно четко. Нас экономически задушат, поэтому нам нужен и сильный торговый флот", – цитирует "РИА Новости" заявление Н.Патрушев в интервью ИС "Вести".

В контексте обсуждения экономической блокады Н.Патрушев заявил, что западные государства пытаются отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления.

"Санкции вводят, "теневой флот" обозначают, ну все что угодно, только чтобы наша торговля не осуществлялась, ведь основная в мире торговля идет не по суше, идет все по воде, по морям, по океанам, поэтому мы обязаны иметь свой флот", – подчеркнул он.

Н.Патрушев отметил, что состояние отечественных судостроительных предприятий требует серьезной доработки. "Сказать, что все наши предприятия находятся в хорошем состоянии, я не могу. Их надо приводить в хорошее состояние", – отметил он.

По мнению Н.Патрушева, Россия обладает всеми необходимыми компетенциями для самостоятельного развития отрасли.

"Мы все умеем, мы можем и построить, и спроектировать, и так далее – только нужно верить в свои силы, верить и делать", – заявил он.

Говоря о долгосрочной перспективе (20-30 лет), Н.Патрушев подчеркнул, что ставка на самостоятельность, в конечном счете, станет основой для равноправного международного сотрудничества, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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