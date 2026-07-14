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РИА Новости

Корабли ВМФ России и Китая провели совместные стрельбы в Желтом море

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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", прибывший в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота РФ на военно-морскую базу города Циндао восточной китайской провинции Шаньду.
Источник изображения: © РИА Новости / Анна Раткогло

Корабли ВМФ России и НОАК в ходе учений провели стрельбы в Желтом море

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместные стрельбы в ходе учения "Морское взаимодействие-2026" в Желтом море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что учения не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран - фактор, способствующий безопасности в регионе.

"Экипажи кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая отработали в Желтом море задачи противодействия современным угрозам в ходе проведения морского этапа учения "Морское взаимодействие-2026", - говорится в сообщении.

В ТОФ рассказали, что в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполняли стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов - беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

"Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия", - сказали в пресс-службе.

В учениях участвуют корабли ТОФ гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От ВМС НОАК задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".

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Игорь Белоусов
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Военные учения
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