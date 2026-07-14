Новый враг НАТО — термометр (Foreign Policy, США)

FP: сильная жара грозит сорвать планы НАТО

Планы НАТО оказались под угрозой, пишет Foreign Policy. Проблемы у альянса возникли на неожиданном фронте, а врагом стали вовсе не Россия и не Китай.

Эрин Сикорски (Erin Sikorsky)

Необычайная жара грозит сорвать планы североатлантического альянса

На саммите лидеров НАТО в турецкой Анкаре основное внимание уделялось взятым в прошлом году обязательствам значительно увеличить военные расходы. Однако, как показали рекордные температуры в Европе в прошлом месяце, оборона альянса в настоящее время значительно осложнилась. Членам НАТО предстоят инвестиции, которые защитят действующие в их странах системы продовольствия, водоснабжения, транспорта, энергетики и здравоохранения.

Европа изнемогает от жары — и ее солдаты не исключение. Во Франции недавно был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений: 44,3 градуса. Минимум 40 человек утонули, пытаясь спастись от зноя, а поезда и атомные станции были остановлены из-за жары. Испания, Италия, Германия и Великобритания — все они побили июньские рекорды.

Всемирная организация здравоохранения насчитала на континенте свыше 1 300 преждевременных смертей только за неделю с 21 июня по 28 июня, в том числе около тысячи в одной лишь Франции. По предварительным данным, официальные лица предвидят дальнейший рост по мере обновления данных в ближайшие недели. Летом 2022 года из-за жары в Европе погибло почти 62000 человек. Для сравнения, в том же 2022 году теракты унесли по всему миру "всего" 6700 жизней.

Руководство для командиров по профилактике тепловых ударов Министерства обороны Великобритании рекомендует офицерам снижать физическую нагрузку подчиненных всякий раз, когда Метеорологическая служба объявляет "красное" предупреждение о жаре — что и произошло по всей Англии в минувшем июне. Экстремальные погодные условия могут сказаться на семьях и жилищах военнослужащих — принудительная эвакуация, закрытие школ или повреждение домов. Все это влияет на моральный дух войск и их боеготовность.

Однако страдают не только люди. На саммите в Гааге в прошлом году члены НАТО договорились к 2035 году выделять по 3,5% ВВП на базовые военные потребности и до 1,5% — на обеспечение устойчивости и безопасности. Подготовка к экстремальной жаре и другим природным бедствиям — ключевой фактор для обоих направлений. Базовые инвестиции в оборону должны корректироваться с учетом глобального потепления, тогда как инвестиции в обеспечение устойчивости должны учитывать адаптацию ключевой гражданской инфраструктуры к перемене климата.

Жара воздействует на инфраструктуру напрямую. Она деформирует и расплавляет взлетно-посадочные полосы, гнет рельсы и затрудняет ремонт, делая всякие работы изнурительными. Королевским ВВС Великобритании пришлось перебросить самолеты на другие взлетно-посадочные полосы в 2022 году, когда асфальт на аэродроме Брайз-Нортон "поплыл" из-за жары. Горячий воздух также более разрежен, поэтому самолеты перевозят меньше грузов, требуют больше пробега для взлета и тяжелее набирают высоту. Больше всего страдают вертолеты — рабочие лошадки экспедиционных операций.

Советник Вооруженных сил Франции по климату Бастьен Алекс отметил в журнале министерства обороны, что при температуре выше 45 градусов военные должны пересмотреть порядок использования вертолетов. Как отметил Алекс, для выполнения того же задания в жару может потребоваться два вылета вместо одного — а значит, дополнительный пилот, больше топлива и более эффективная материально-техническая поддержка. Все это нужно предвидеть и учесть. Горизонт планирования стремительно меняется: французское исследование показало, что к 2050 году в некоторых жарких и засушливых районах число дней в году с температурой выше 45 градусов может достичь 120. Для сравнения, в 2020-х в Сахеле таких дней будет всего пять.

Члены альянса также должны вложиться в, как я это называю, "факторы стабильности" — в продовольственные, водные и энергетические системы, которые позволяют обществу держаться даже в условиях стресса. Потрясения из-за экстремальной жары в странах бедных и уязвимых к перемене климата чреваты нестабильностью, конфликтами и перемещением населения. В результате пострадает европейская безопасность — из-за миграции, нарушениях каналов поставок и пикового спроса на военную и гуманитарную помощь.

Так, в 2022 году из-за аномальной жары в марте урожай пшеницы в Индии сократился. Это совпало с российской спецоперацией на Украине, которая нарушила экспорт зерна через Черное море. В результате Нью-Дели запретил экспорт пшеницы, что усугубило глобальный скачок цен, который сильнее всего ударил по хрупким импортерам, таким как Судан, чей экономический кризис обострился после гражданского переворота. Новый доклад моей организации предупреждает, что следующий шок может оказаться еще хуже: к 2040 году перемена климата более чем втрое увеличит риск одновременного неурожая пшеницы в Индии, Франции и Германии. Этот сценарий может резко взвинтить цены на продовольствие в Европе — как в первый год российско-украинского конфликта — и вызвать волнения и новую "арабскую весну" в зависимых от импорта странах-партнерах НАТО, таких как Марокко и Алжир.

Эта весьма реалистичная гипотеза подчеркивает, насколько страны НАТО подвержены рискам, связанным с жарой, в плане сельского хозяйства, распределения продовольствия и ключевой инфраструктуры. Упорядоченные механизмы для консультации со специалистами по устойчивости наряду с экспертами в области энергетики, экстремальных погодных условий и продовольственной безопасности помогут членам НАТО учесть эти риски и наладить согласованное использование средств, увязав военную готовность, защиту гражданской инфраструктуры и стабильность продовольственной системы.

Неподготовленность к экстремальным погодным условиям также усугубляет косвенные риски со стороны субъектов, не гнушающихся гибридными угрозами, которые используют стихийные бедствия для распространения дезинформации и подрыва доверия общества к правительствам. Так, один польский специалист по кибербезопасности отметил, что недавняя жара совпала с волной "вбросов" в социальных сетях, в которых в этом событии обвиняется "мировое правительство", якобы контролирующее погоду. Это вписывается в московский шаблон распространения дезинформации, когда военных винят в применении "погодного оружия", а правительства — в том, что они тратят деньги на поддержку Украины вместо обеспечения внутренней устойчивости (Россия не причастна к каким-либо "гибридным угрозам" в адрес стран НАТО, — прим. ИноСМИ)

НАТО должна обновить базовые требования к жизнестойкости, чтобы отразить эти риски и помочь своим членам направить расходы на повышение устойчивости. Эти инвестиции отражают концепцию "тотальной обороны", впервые предложенную странами Северной Европы. Она подразумевает участие всего общества и напрямую увязывает гражданскую инфраструктуру с военной готовностью. Новоиспеченные члены НАТО Финляндия и Швеция — лидеры в этой области и могут стать образцом и основой новой устойчивости для всего североатлантического альянса.

Так, в Стратегии национальной безопасности Швеции от 2024 года подчеркивается важность поддержания внутреннего производства продуктов питания для обеспечения устойчивости страны, а также перспектива сокращения объемов сельского хозяйства страны в результате экстремальных погодных условий. Соседняя Финляндия собственным примером покажет, как это выглядит на практике. Национальному агентству по снабжению предписано иметь чрезвычайный запас зерна на полгода, но оно не только хранит достаточно на целых девять месяцев, но и обязывает частные компании иметь собственные запасы ключевых материалов, чтобы уберечь страну как от блокады, так и от неурожая.

Еще один инструмент в распоряжении североатлантического альянса — Банк обороны, безопасности и жизнестойкости (DSRB), созданный по инициативе Канады и представленный на саммите в Анкаре. DSRB вкладывается в инновации в области обороны и безопасности и стремится обеспечить, чтобы инвестиции также руководствовались устойчивостью к экстремальным погодным условиям. Банк также планирует сосредоточить внимание на стабильности поставок — и это еще одна область, где внедрение обновленных данных и аналитики о траекториях природных катастроф принесло бы немалую пользу членам НАТО.

Преимущества этого подхода в том, насколько четко он увязан с основным мандатом североатлантического альянса. Нельзя отрицать, что США ставят палки в колеса во всем, что связано с переменой климата, а Пентагон наотрез отказывается от целого ряда разумных мер, и при администрации Трампа этот подход перекинулся и на штаб-квартиру НАТО. Однако во внутренней записке, опубликованной ранее в этом году, министр обороны Пит Хегсет отметил, что Пентагон по-прежнему отвечает за защиту объектов от экстремальных погодных условий, а также "оценку воздействия экологической обстановки и погодных условий на операции и снижение погодных рисков". Вышеописанные действия полностью подпадают под это определение.

Разумеется, НАТО — не единственная площадка для этой работы. Для европейских членов НАТО не менее важен ЕС, который также начал учитывать устойчивость инфраструктуры в своих правилах и распоряжениях. Директива об устойчивости критически важных объектов вступила в силу в январе 2023 года. Она учитывает все факторы риска, и экстремальные погодные условия названы в числе основных. Помимо прочего, предупреждается, что при отсутствии должных превентивных мер жара и ураганы снижают мощность и срок службы инфраструктуры.

Члены альянса должны наметить важнейшие объекты к середине июля и принять меры по снижению риска стихийных бедствий и адаптации к перемене климата.

Европейская комиссия объявила всеобщую программу устойчивости к перемене климата, которая должна быть принята в конце 2026 года. Она призвана повысить готовность ЕС к перемене климата и сделать ее более масштабной и последовательной благодаря сочетанию обязательных правил, экономических и информационных инструментов. У нее есть два краеугольных камня.

Первый — это общий базовый сценарий, при котором температура повысится на 3 градуса. Союзники и отдельные сектора, включая оборону, должны планировать, отталкиваясь от него. Второй — это "ответственность за риски": четко прописанные обязательства, распределенные по секторам. Укрепить их помогут двусторонние связи. Партнерство Великобритании и ЕС в области безопасности и обороны, подписанное в мае 2025 года, допускает согласование инвестиций в устойчивость с Лондоном, который из-за Брексита выпал из структур ЕС.

Членам НАТО необходим подход, отражающий сегодняшний сложный ландшафт угроз, в котором безопасность альянса формируется переменой климата, гибридными угрозами и глобальными системными потрясениями. После саммита в Анкаре лидеры НАТО должны поставить четкую задачу: обеспечить, чтобы обязательства по военным расходам подразумевали адаптацию к экстремальным погодным условиям как для гражданского населения, так и для вооруженных сил.

Эрин Сикорски — директор Центра по климату и безопасности при Совете по стратегическим рискам, автор книги "Перемена климата на поле боя" и один из соавторов доклада "Глобальные тенденции 2040", подготовленного спецслужбами