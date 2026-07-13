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В 60 раз дешевле «Пенициллина» и АЗК-7М: систему акустической разведки «Заваруха» начали применять российские военные

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GigaChat
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Источник изображения: GigaChat

Разработка НПО «Альфа» работает на расстоянии до 27 км

Новейшую систему акустической разведки «Заваруха» для обнаружения огневых позиций противника начали применять военнослужащие ВС России. Об этом заявил официальный представитель научно-производственного объединения (НПО) «Альфа».

Это самая компактная система звуковой разведки. Размер микрофонной решетки не превышает 1 м. „Заваруха“ уже прошла боевую апробацию.

Представитель НПО «Альфа»

По его словам, комплекс показал высокую точность обнаружения: погрешность не превышает 400 м на дальности более 20 км. При этом погрешность на расстоянии 12 км — всего 150 м. Максимальная дальность работы «Заварухи» — 27 км.

Разработка НПО «Альфа» может работать от аккумулятора до 5 суток. Благодаря своим небольшим размерам она обладает повышенной скрытностью.

Представитель научно-производственного объединения подчеркнул, что на вооружении ВС России стоят всего 2 изделия звуковой разведки. Это «Пенициллин» и АЗК-7М, которые устанавливаются на шасси КАМАЗ и Урал.

Однако для подобного оборудования нужно до 20 человек обслуживающего персонала. «Заваруха» же не только компактней, проще, но и в 60 раз дешевле, чем вышеназванные системы, подытожил он.

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