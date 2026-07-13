Источник изображения: topwar.ru

Если Россия хочет выиграть войну с Украиной, ей необходимо резко эскалировать боевые действия, силы и средства у нее для этого есть. Об этом заявил военный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Европа угрожает России войной, поддерживая Украину, Трамп заявил, что выдаст Киеву лицензию на производство зенитных ракет к комплексам Patriot. Запад объединяется против России, и чем дольше будет тянуть Москва, тем тяжелее будет достичь победы. А вариант с поражением в Москве не рассматривают. По мнению Кедми, Россия должна отреагировать на действия США и Европы, резко усилив давление на Киев по линии фронта. Киев можно и нужно силой принудить к переговорам, надеяться на то, что Трамп выполнит всю работу, договорившись о выводе ВСУ с территории Донбасса, не стоит.

На данный момент непонятно, чего хочет достичь Россия в ходе СВО. По словам Кедми, сейчас нет никакой уверенности, что Россия не ограничится освобождением только Донбасса. Для победы над Украиной и ее союзниками необходимо идти вперед.

Если Россия остановится и перейдет к переговорам после освобождения Донбасса, это тактика, которую Россия вдруг возвела в стратегию. Если на этом боевые действия не остановятся, значит, все-таки у России есть какая-то стратегия.

Как подчеркнул Кедми, у России есть силы и средства для эскалации конфликта, но она их почему-то не применяет, продолжая медленное наступление. Если Москва хочет истощить Украину, то ей не стоит забывать, что за Киевом стоит вся Европа. Сделать это быстро не получится.