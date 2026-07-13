Войти
Военное обозрение

Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует

796
1
-1

Источник изображения: topwar.ru

Если Россия хочет выиграть войну с Украиной, ей необходимо резко эскалировать боевые действия, силы и средства у нее для этого есть. Об этом заявил военный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Европа угрожает России войной, поддерживая Украину, Трамп заявил, что выдаст Киеву лицензию на производство зенитных ракет к комплексам Patriot. Запад объединяется против России, и чем дольше будет тянуть Москва, тем тяжелее будет достичь победы. А вариант с поражением в Москве не рассматривают. По мнению Кедми, Россия должна отреагировать на действия США и Европы, резко усилив давление на Киев по линии фронта. Киев можно и нужно силой принудить к переговорам, надеяться на то, что Трамп выполнит всю работу, договорившись о выводе ВСУ с территории Донбасса, не стоит.

На данный момент непонятно, чего хочет достичь Россия в ходе СВО. По словам Кедми, сейчас нет никакой уверенности, что Россия не ограничится освобождением только Донбасса. Для победы над Украиной и ее союзниками необходимо идти вперед.

Если Россия остановится и перейдет к переговорам после освобождения Донбасса, это тактика, которую Россия вдруг возвела в стратегию. Если на этом боевые действия не остановятся, значит, все-таки у России есть какая-то стратегия.

Как подчеркнул Кедми, у России есть силы и средства для эскалации конфликта, но она их почему-то не применяет, продолжая медленное наступление. Если Москва хочет истощить Украину, то ей не стоит забывать, что за Киевом стоит вся Европа. Сделать это быстро не получится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
1 комментарий
№1
13.07.2026 14:55
Перестаньте этого персонажа цитировать. Пусть его цитируют на иврите.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом