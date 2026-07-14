Ракеты Patriot появятся не скоро: Украине придется принимать трудные решения (Reuters, Великобритания)

Reuters: Украина работает над собственным аналогом Patriot

Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому производство Patriot, передает Reuters. Но эксперты предупреждают: чуда не будет. Украине нужно 2400 перехватчиков в год, завод же даст от силы 300. Математика безжалостна: даже с Patriot Киев не догонит Москву.

Дэниэл Флинн (Daniel Flynn)

Обещание Дональда Трампа разрешить Киеву собственное производство американского зенитного ракетного комплекса Patriot стало дипломатическим успехом для Владимира Зеленского. Однако, по оценкам военных экспертов, для запуска этого процесса потребуется не менее года.

Поскольку острый дефицит ракет-перехватчиков, скорее всего, сохранится до этого времени, руководство Украины вынуждено принимать сложные решения о том, какие объекты защищать в первую очередь на фоне непрекращающихся ударов по городам и энергетической инфраструктуре.

Заявление Трампа во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре стало значимым жестом поддержки. Это событие ознаменовало заметное улучшение отношений между лидерами после разногласий во время встречи в Белом доме в феврале 2025 года.

Ракеты-перехватчики для Patriot играют ключевую роль в украинской обороне. Зеленский отмечает: на суше противник продвигается медленно, поэтому пытается отыграться, массово запуская баллистические ракеты.

Комплексы Patriot остаются единственным средством в распоряжении Киева, способным сбивать баллистические ракеты. В текущем месяце украинской стороне удалось перехватить лишь 4 из 54 таких скоростных снарядов.

Однако обещание Трампа пока ничем не подкреплено. Президент признал, что предварительно не проводил переговоры с компаниями-производителями — Lockheed Martin и Raytheon.

Как утверждают эксперты, быстро запустить производство не получится: нужно время, чтобы построить сборочные цеха и договориться со смежниками. Это относится и к ракетам PAC-2 от Raytheon, и к более современным PAC-3 от Lockheed Martin. Именно поэтому в ближайшее время положение Украины не облегчится.

"В первое время результата ждать не стоит, — считает Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетному вооружению из Норвежского института оборонных исследований в Осло. — Я очень удивлюсь, если процесс займет меньше года. Скорее всего, потребуется значительно больше времени".

Для сравнения: еще в 2024 году компания Raytheon договорилась с европейским оружейным концерном MBDA о выпуске ракет GEM-T для комплексов PAC-2 в Германии, но первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Переговоры же о производстве моделей PAC-3 в Германии пока вообще не принесли результатов.

Представитель Lockheed Martin заявил, что компания стремится помогать правительству США и союзникам, а за дальнейшими комментариями посоветовал обращаться в Белый дом. В Raytheon на запрос журналистов не ответили.

Производство за пределами Украины?

Эксперты отмечают, что создание систем для перехвата сверхзвуковых ракет — это самая сложная задача в сфере военных технологий.

Сергей Бескрестнов, советник министра обороны Украины, написал в Телеграме, что пока неясно, сколько времени потребуется субподрядчикам, чтобы увеличить выпуск дефицитных деталей.

Помочь Киеву ускорить этот процесс могла бы Германия, где уже налажена собственная цепочка поставок для ракет PAC-2.

Два источника, знакомых с ходом обсуждения, сообщили, что новые ракеты, скорее всего, будут собирать в Германии или другой безопасной европейской стране. В саму же Украину производство перенесут только после окончания боевых действий.

В четверг Зеленский заявил, что технические специалисты постараются как можно быстрее согласовать все детали. При этом он подчеркнул, что хотел бы запустить сборку в Украине в самое ближайшее время. Также, по его словам, уже в ближайшие дни ожидается поставка партии ракет PAC-3 из США.

Кроме того, Зеленский попросил других союзников поделиться ракетами из собственных запасов. Это происходит в рамках финансовой программы под эгидой НАТО, согласно которой европейские страны и Канада выделят средства США для закупки американского оружия для Украины.

По оценкам экспертов, сейчас выпускается слишком мало ракет для Patriot. В России ежегодно производят не менее 700–800 баллистических ракет наземного базирования "Искандер" и гиперзвуковых ракет воздушного базирования "Кинжал".

Специалисты исходят из правила, что для надежного перехвата одной баллистической ракеты нужны три снаряда комплекса Patriot. По их расчетам, если объемы производства в России не изменятся, Украине потребуется около 2400 перехватчиков в год.

"Даже если в Украине откроется лицензионный завод, выйти на такие показатели будет крайне сложно, если вообще возможно", — считает Хоффманн.

В прошлом году компания Lockheed Martin выпустила чуть более 600 ракет PAC-3, а к 2030 году планирует увеличить этот показатель примерно до 2000 штук. Украинский же завод, по мнению Хоффманна, сможет производить от 200 до 300 ракет в год.

Нужен ли план Б?

По словам Зеленского, Украине нужен запасной план.

"Единственный верный путь — найти замену системам PAC-3", — отметил он. Зеленский рассчитывает на скорую встречу с европейскими союзниками, которые участвуют в новом проекте по противоракетной обороне под названием Freya. Она пройдет во Франции. Руководит этой разработкой украинская компания Fire Point.

Представители Fire Point предлагают европейским предприятиям поделиться технологиями радиолокации, передачи данных и самонаведения. Эти элементы планируют объединить с уже имеющимися украинскими наработками. В компании надеются еще до конца года подготовить более дешевый аналог комплексов Patriot.

"Проект Freya от компании Fire Point — затея рискованная, но в случае успеха выгода будет огромной", — считает Джек Уотлинг, сотрудник аналитического центра RUSI в Лондоне.

По мнению Уотлинга, вполне реально использовать и другие европейские разработки. Например, комплекс SAMP/T NG, который создало совместное предприятие Eurosam (в него входят концерн MBDA и французская группа Thales). Эксперт отмечает, что для этого потребуется лишь небольшая техническая доработка и настройка радаров.

В четверг Зеленский выразил надежду, что Украина вскоре получит эти комплексы от Франции.

На фоне непрекращающихся бомбардировок положение Киева выглядит крайне тяжелым.

"Защитить получится лишь малую часть из того, что хотелось бы, поэтому сейчас важно четко определить приоритеты", — подчеркивает Хоффманн.