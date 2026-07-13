Трамп утверждает, что Иран остался без ядерного оружия. Какой же смысл тогда имела война? (CNN, США)

CNN: Трамп заявил об уничтожении иранской ядерной программы

Четыре месяца войны, 13 погибших американских военных, экономический шок, контроль Ирана над Ормузом. И все равно Трамп упорно продолжает твердить об успехе и о том, что цели войны достигнуты, передает CNN. Однако его цели из раза в раз меняются. Никто уже и не помнит истинную причину конфликта.

Аарон Блейк

Начиная войну с Ираном в феврале, Трамп ссылался на якобы неизбежную ядерную угрозу с его стороны. Однако у этого аргумента имелся существенный изъян: на протяжении 8 месяцев до этого президент утверждал, что иранская ядерная программа уже "уничтожена".

За 2 недели до начала боевых действий президент заявил, что удары США и Израиля в июне 2025 года лишили Тегеран даже "потенциальной возможности" обзавестись ядерным оружием.

Теперь, пытаясь выйти из крайне непопулярной войны, Трамп шлет все более противоречивые сигналы относительно состояния иранской ядерной угрозы.

Более 4 месяцев войны повлекли огромные издержки для американской и мировой экономики. Все усилия были направлены на две цели, которые до сих пор не достигнуты: получение иранских ядерных материалов и заключение соглашения, которое навсегда лишило бы Тегеран возможности создать ядерное оружие. И в этой ситуации Трамп внезапно дает понять, что все это вовсе не обязательно.

По его версии, война увенчалась успехом, поскольку Иран уже остался без ядерного оружия.

Создается впечатление, что иранская ядерная программа магическим образом вернулась в статус "уничтоженной" — причем как раз в момент краха попыток Трампа заключить сделку.

В среду на саммите НАТО в Турции он вновь повторил этот тезис. На вопрос о том, не зашла ли война в "стратегический тупик", он заверил, что нет, — она уже увенчалась успехом. "Я был там ради одной цели: Иран не может обладать ядерным оружием. Я называю это денуклеаризацией Ирана, — заявил Трамп. — И это произошло; у них никогда не будет ядерного оружия".

Президент заявил, что иранские ядерные материалы сегодня находятся "так глубоко", что их практически невозможно извлечь. Также он сослался на возможности США по мониторингу: американские власти могут наблюдать за ядерными объектами через камеры и гарантировать, что никто не сможет получить к ним доступ. "У них нет никакой возможности иметь ядерное оружие", — добавил Трамп.

На другой встрече президента спросили, каким образом он планирует получить иранские ядерные материалы. Он заявил, что Соединенные Штаты, по сути, уже располагают ими. "Мы уже получили ядерный материал, потому что он находится глубоко под землей, — сказал Трамп. — Никто не сможет его достать, кроме нас". И добавил: "Они не могут его получить. Я считаю это огромным успехом".

Здесь следует отметить два обстоятельства.

Во-первых, это лишь последнее подтверждение того, что Трамп готовит почву для возможного выхода из иранской войны без достижения основных целей. Администрация неоднократно объявляла получение иранских ядерных материалов обязательным условием — "красной линией", как всего 6 недель назад выразился министр финансов Скотт Бессент.

Трамп также настойчиво намекал, что получение материалов, возможно, вовсе не обязательно, поскольку Иран не может получить к ним доступ, а за объектами можно следить из космоса.

Однако куда важнее то, что эти заявления вызывают еще более серьезные вопросы относительно первоначальных официальных причин войны — и того, не под ложными ли предлогами ее начали (и продолжали).

Обоснования Трампа представляли собой хаос с первых же дней войны. И дело не только в разговорах об "уничтожении". Администрация также озвучивала постоянно менявшийся набор из четырех целей. А первоначальные угрозы Трампа начать войну, прозвучавшие еще в январе, делали акцент не на ядерной угрозе, а на смене режима — цели, которую он также нелепо объявил достигнутой после убийства ряда лидеров, хотя это никак не соответствует реальной смене режима.

Однако последние заявления Трампа о том, что Иран внезапно и навсегда денуклеаризован, крайне трудно согласовать с его же прежней риторикой.

Разумеется, удары в ходе этой войны могли сделать ядерные материалы еще более труднодоступными. Однако самые масштабные удары по иранским ядерным объектам были нанесены еще в июне 2025 года — именно тогда Трамп впервые заявил об "уничтожении" ядерной программы. А основные военные действия завершились 3 месяца назад, когда 7 апреля было объявлено первое перемирие.

Если иранские ядерные материалы теперь погребены настолько глубоко, что программа фактически завершена и сделка не требуется, то почему этого не произошло 3 месяца назад? Почему администрация все это время добивалась ядерного соглашения и утверждала, что ей все еще необходимо получить материалы? Почему бы просто не продолжать наносить удары по ядерным объектам, чтобы закопать материалы еще глубже, если это считается достаточным?

Логики здесь нет.

Все это указывает на гораздо менее оправданную причину, по которой Трамп сейчас выдвигает аргументы: он потерял терпение к войне и осознаёт, что хорошая сделка маловероятна. (Иран, судя по многочисленным нарушениям перемирия, заинтересованности в ее заключении явно не проявляет.) Поэтому остается лишь начать объяснять общественности, почему он выходит из войны с таким количеством невыполненных целей.

Также следует подумать о том, куда это заведет военные усилия. Речь не только о том, что Трамп не достигнет поставленных целей; это будет означать, что война обернулась огромными издержками практически без выигрыша.

Помимо 13 погибших в этом конфликте американских военнослужащих, в числе главных последствий окажутся экономический шок последних месяцев и продемонстрированная Ираном способность контролировать Ормузский пролив. Последнее обстоятельство в настоящее время оказывает особенно серьезное влияние на будущее Ближнего Востока и мира в целом.

И судя по последним заявлениям Трампа, именно это может оказаться наиболее значительным результатом войны.