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Военное обозрение

NYT рассказала о «секретном» заводе в Германии, который выпускает дроны для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Американская газета The New York Times опубликовала материал о немецком стартапе Helsing SE, который на юге Германии в условиях строжайшей секретности наладил выпуск ударных беспилотников для украинской армии.

Производство расположено на объекте без каких-либо опознавательных знаков, персонал работает под подпиской о неразглашении. Сама линия в случае опасности может быть демонтирована и перенесена в другое место буквально за сутки.

Главный продукт компании – дрон HX-2 весом 12 кг, изготовленный из чёрного твёрдого пенопласта. Стоимость одного аппарата составляет около 17,5 тыс. евро, а обучение оператора занимает всего несколько недель. Беспилотник развивает скорость 220 км/ч, может пролететь до 100 км, подходит для поражения бронетехники и укреплений.

Беспилотник оснащён искусственным интеллектом, который, по задумке разработчиков, позволяет эффективно работать даже в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Сообщается, что ВСУ уже используют эти дроны на поле боя.

Helsing была основана в 2021 году на средства венчурной фирмы основателя Spotify Даниэля Эка. В компании собрались выходцы из Tesla, Apple, Meta* (запрещена в РФ) и Palantir.

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Страны
Германия
Компании
Tesla
Проекты
БПЛА
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