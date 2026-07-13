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Военное обозрение

В Германии электрический дрон с двигателем от Porsche разогнали до 699 км/ч

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Quantum Systems Group установила неофициальный мировой рекорд скорости для батарейных электрических беспилотных летательных аппаратов. Экспериментальный беспилотник Apex Recordhunter в прямолинейном горизонтальном полёте достиг скорости 699 км/ч.

Этот результат значительно превосходит предыдущий официальный рекорд (около 657 км/ч). Официальная сертификация и заявка в книгу рекордов Гиннесса ожидаются в ближайшие недели.

Apex Recordhunter — это специально созданный за последний год технологический демонстратор. Аппарат оснащён высокопроизводительной батареей от V4Smart GmbH (дочерней компании Porsche), что позволило добиться особых аэродинамических и энергетических характеристик.

Из официального релиза:

Инженеры применили специально разработанные компоненты двигательной установки, оптимизированную аэродинамику и передовые системы управления полётом.

Аппарат выполнен по схеме фиксированного крыла и предназначен для тестирования технологий будущих высокоскоростных беспилотных перехватчиков. Такие дроны смогут эффективно противодействовать быстрым воздушным целям, включая крылатые ракеты и ударные БПЛА. Технологии, отработанные на Recordhunter, планируется внедрить в серийные перехватчики, в том числе в рамках немецко-украинского сотрудничества (украинские инженеры участвуют через подразделение WIY Drones).

Представитель немецкой компании:

699 км/ч — это лишь начало. Мы скоро вернёмся, чтобы показать ещё большую скорость и официально зафиксировать рекорд.

Проект подчёркивает растущие возможности электрической авиации в военной сфере: высокая скорость, низкая тепловая сигнатура и потенциально низкая стоимость производства делают такие аппараты перспективными для ПВО будущего.

Такие разработки, которые скоро появятся в арсенале противника, стоит учитывать нашим военным и инженерам.

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Страны
Германия
Проекты
БПЛА
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