В Германии электрический дрон с двигателем от Porsche разогнали до 699 км/ч

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Немецкая компания Quantum Systems Group установила неофициальный мировой рекорд скорости для батарейных электрических беспилотных летательных аппаратов. Экспериментальный беспилотник Apex Recordhunter в прямолинейном горизонтальном полёте достиг скорости 699 км/ч.
Этот результат значительно превосходит предыдущий официальный рекорд (около 657 км/ч). Официальная сертификация и заявка в книгу рекордов Гиннесса ожидаются в ближайшие недели.
Apex Recordhunter — это специально созданный за последний год технологический демонстратор. Аппарат оснащён высокопроизводительной батареей от V4Smart GmbH (дочерней компании Porsche), что позволило добиться особых аэродинамических и энергетических характеристик.
Из официального релиза:
Аппарат выполнен по схеме фиксированного крыла и предназначен для тестирования технологий будущих высокоскоростных беспилотных перехватчиков. Такие дроны смогут эффективно противодействовать быстрым воздушным целям, включая крылатые ракеты и ударные БПЛА. Технологии, отработанные на Recordhunter, планируется внедрить в серийные перехватчики, в том числе в рамках немецко-украинского сотрудничества (украинские инженеры участвуют через подразделение WIY Drones).
Представитель немецкой компании:
Проект подчёркивает растущие возможности электрической авиации в военной сфере: высокая скорость, низкая тепловая сигнатура и потенциально низкая стоимость производства делают такие аппараты перспективными для ПВО будущего.
Такие разработки, которые скоро появятся в арсенале противника, стоит учитывать нашим военным и инженерам.