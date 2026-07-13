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ЦАМТО

МО США заключило соглашения с двумя компаниями в рамках программы создания лазерного вооружения

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Применение лазерной системы
Применение лазерной системы.
Источник изображения: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

ЦАМТО, 10 июля. Минобороны США объявило о заключении 9 июля двух соглашений в рамках программы "Совместная лазерная система вооружения" (Joint Laser Weapon System, JLWS).

Соглашения подписаны с компаниями nLIGHT Defense и Lockheed Martin Aculight. Начальная сумма финансирования составляет 86 млн. долл., общий лимит программы – 847 млн. долл.

Соглашения реализуются в рамках направления "Масштабируемая направленная энергия" (Scaled Directed Energy, SCADE) – одного из шести приоритетных направлений критических технологий (Critical Technology Areas, CTA), определенных МО США в ноябре 2025 года. Руководство программой SCADE осуществляется непосредственно аппаратом заместителя военного министра по науке и технологиям. Целью направления является преодоление производственных и экономических барьеров для развертывания систем высокоэнергетического лазерного оружия в масштабе серийных поставок.

По данным военного ведомства, программа JLWS направлена на совершенствование архитектуры ПВО для защиты от КР и БЛА следующего поколения. Согласно имеющимся данным, предусматривается создание прототипов в двух конфигурациях: начальная версия мощностью 150 кВт, ориентированная на задачи противодействия БЛА и ограниченного перехвата КР, с последующим наращиванием мощности до 300-500 кВт для расширения возможностей против более сложных угроз. Интегрированная система на 500 кВт будет использовать задел, накопленный в рамках инициативы масштабирования высокоэнергетических лазеров (High Energy Laser Scaling Initiative, HELSI).

Обе системы разрабатываются в контейнерном исполнении, обеспечивающем быстрое развертывание как на наземных позициях, так и на борту кораблей. Совместное участие СВ и ВМС США предполагает единую платформу, пригодную для межвидового применения. Бюджетными документами Пентагона на 2027 ф.г. предусматривается финансирование исследований и опытно-конструкторских работ по направлению JLWS в объеме 675,93 млн. долл. на 5-летний период.

В целом бюджетный запрос Пентагона на 2027 ф.г. предусматривает выделение более 2 млрд. долл. на НИОКР по тематике направленной энергии. Из этой суммы 452 млн. долл. зарезервированы на нужды инициативы "Золотой купол для Америки". Демонстрация боеготовых лазерных систем в рамках этой инициативы запланирована на лето 2028 года.

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