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Военное обозрение

Поломка десантного корабля USS Boxer повлияла на ход операции США против Ирана

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Источник изображения: topwar.ru

Американский десантный корабль USS Boxer вышел из строя в первые недели военной операции США против Ирана. Это произошло именно тогда, когда американцы ввели морскую блокаду иранских портов и рассматривали возможность захвата стратегически важного острова Харк.

По данным телеканала Newsmax со ссылкой на три осведомленных источника, причиной выхода из строя корабля стала поломка главного циркуляционного насоса охлаждения двигателя.

В результате USS Boxer с 11-м экспедиционным отрядом морской пехоты на борту был вынужден прервать переход на Ближний Восток для ремонта.

Ремонтные работы проводились на британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Примечательно, что необходимые запчасти пришлось доставлять специально, что существенно увеличило время простоя боевой единицы.

Неназванный американский чиновник сообщил журналистам телеканала:

USS Boxer был временно выведен из строя в критически важный период.

По оценке источников Newsmax, это лишило руководство США дополнительных военных вариантов действий против Ирана в самый ответственный момент начального этапа конфликта. В настоящее время USS Boxer уже вернулся к операциям на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что проблемы с техникой преследуют ВМС США на протяжении всей кампании. Новейший авианосец «Джеральд Форд» вернулся в мае из 11-месячного похода со значительным износом и встал на ремонт сроком не менее года. На корабле произошел крупный пожар в прачечной, полностью выгорели кубрики, а ранее выходила из строя канализация.

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