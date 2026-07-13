В Европе признали: они и пальцем о палец не ударят ради НАТО (La Vanguardia, Испания)

Vanguardia: Европа не пойдет на жертвы ради НАТО

Пока эстонские генералы и правые ястребы требуют ввести тотальный призыв, 98% населения Европы, выросшего в мире, не желает жертвовать жизнями ради чужого конфликта, пишет колумнист Vanguardia. Попытки навязать ЕС "новую эпоху силы" наталкиваются на нежелание граждан оплачивать счета разваливающегося альянса.

Хавьер Мас-де-Шашас (Xavier Mas de Xaxàs)

НАТО слабеет, а Европа не готова поддерживать Альянс, которому в лучшем случае понадобится десять лет, чтобы заменить военный потенциал США, хотя никто не знает наверняка, сможет ли он это сделать когда-либо. Дело в деньгах — как минимум 500 миллиардов евро, хотя разумно было бы выделить вдвое больше. Также не хватает стратегического оружия для сдерживания противника. Его нужно производить, но поскольку промышленного потенциала тоже нет, то вначале его придется закупать у США. Речь идет о ракетах большой дальности, средствах противовоздушной обороны и спутниках, но также необходимы "ядерный зонтик" и совместная разведка, помимо укрепления обычных вооруженных сил.

Борьба с коронавирусом обошлась в 800 миллиардов евро, так что собрать один триллион для обеспечения безопасности Европы не должно быть так уж сложно. Бывший министр иностранных дел и декан Школы международных отношений в Париже (Sciences Po) Аранча Гонсалес Лайя считает, что проблема заключается не в деньгах, хотя европейцы отложили до 2035 года цель по выделению 5% ВВП на вооружение и все необходимое для ведения войны.

Как пишет Гонсалес Лайя в своей новой книге "Одни в мире" (изд-во Arpa) о будущем Европы, "настоящая ахиллесова пята европейской обороны заключается не в недостатке потенциала или нехватке ресурсов, а в психологическом барьере, мешающем принять тот факт, что условие мира — это по-прежнему сила". Она процитировала Зеленского, чтобы не осталось сомнений относительно той жертвы, которую требуют от граждан Европы: "Мир, свобода и демократия сегодня имеют свою цену, и порой эта цена — жизнь".

Вице-председатель Комиссии по безопасности и обороне в Европарламенте Рихо Террас полностью с этим согласен. Как генерал в отставке и бывший министр обороны Эстонии он знает, о чем говорит. По его мнению, военная служба должна быть обязательной во всех европейских странах, и не только из-за военных нужд, но и потому, что "армия объединяет общество и передает ему ценности". "Даже лучше, чем культура?", — спросил я его несколько дней назад во время нашей беседы. "Намного лучше", — ответил он.

Гонсалес Лайя говорит о "новой эпопее защиты мира", основанной на известном убеждении, что "не может быть настоящего мира без способности его защитить".

Вопрос состоит в том, должна ли эта защита осуществляться с помощью НАТО или лучше создать чисто европейский альянс. Гонсалес Лайя поддерживает второй вариант. Она напоминает о миссиях европейских вооруженных сил в Ираке и Афганистане и подчеркивает, что Европа прямо сейчас находится в состоянии войны, сражаясь за свое будущее.

Однако эта война, как и войны в Ираке и Афганистане, ведется в рамках НАТО. Это война блока против России, в которой Украина является не только полем сражения, но и главным союзником Европы. Она не является членом НАТО, но нужна Западу для сдерживания России.

Европейцы хотят жить в мире, но, как пишет Гонсалес Лайя, они не готовы пойти на жертвы. Возможно, дело в том, что им трудно полностью поддерживать НАТО. Это легко лишь для Рихо Терраса и граждан стран, бывших сателлитами СССР, но не так просто для остальных — для 98% населения Европы, родившегося после Второй мировой войны, и для 44%, появившихся на свет после падения Берлинской стены.

Во-первых, НАТО не относится к демократическим организациям. Она вторглась в Ирак и Афганистан не для того, чтобы укрепить демократию, а для защиты США от исламского терроризма. Один из ее наиболее заметных членов— это Турция, в которой правит авторитарный режим. Демократия в самих США также оставляет желать лучшего.

В НАТО главную роль играют США. Политические решения принимает Белый дом, а военные — Пентагон. Во главе альянса всегда стоял американский генерал. Должность генерального секретаря обычно занимает представитель европейской страны, но он является лишь координатором.

Европа не может взять на себя командование НАТО не из-за того, что альянс был задуман так, чтобы им руководили США, а потому, что она не смогла бы этого сделать, даже если бы захотела. "Кто может стать во главе НАТО? — задается вопросом Террас. — Немец? Француз?"

У Европы нет Пентагона. У нее даже нет единого командования. Европейские генералы НАТО подчиняются своим собственным правительствам. Политические интересы европейских стран превалируют над общими военными интересами.

Франция, к примеру, заявила, что готова предоставить свой ядерный арсенал на службу Европе, но это предложение так и не было реализовано. Таким образом, ядерное сдерживание по-прежнему исходит от Америки, но оно также ослабнет, если продолжится вывод войск США. Чем меньше американских солдат будет в Европе, тем менее убедительной станет угроза применения ядерного оружия для ее защиты.

Рихо Террас утверждает, что Соединенные Штаты всегда будут играть незаменимую роль, поскольку европейской армии никогда не будет.

Европа, добровольный вассал США, бессильна в финансовом плане и не готова на жертвы, которые требует поддержание мира. Никто из европейских лидеров не способен вести настоящую борьбу за стратегический суверенитет.

Хавьер Мас-де-Шашас Фаус (Барселона, 1964) — корреспондент газеты La Vanguardia по вопросам дипломатии. Начал свою карьеру в La Vanguardia в 1989 году с репортажа о падении Берлинской стены. Освещал основные международные события, а также многочисленные конфликты, в первую очередь на Ближнем Востоке. Был корреспондентом в США, где стал свидетелем терактов 11 сентября, о чем написал книгу "Американская улыбка" (La sonrisa americana, изд. Random House). Его новая книга называется "Мировое дерево" (El árbol del mundo, изд. Libros de Vanguardia, 2022). Это личная история о переживаниях и размышлениях, связанных с событиями, которые на протяжении последних трех десятилетий формировали нынешний мир. Также является соавтором серии интервью Giardinetto Sessions.