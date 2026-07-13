Трамп заявляет, что США "могут взять под контроль остров Харк": вот что вам нужно знать (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: захват США острова Харк усугубит рост цен на нефть

США угрожают захватить остров Харк в Ормузском проливе, передает Al Jazeera. Эта территория — сердце иранской нефтяной промышленности. Одно неосторожное движение и Вашингтон спровоцирует мировой энергетический коллапс.

Остров Харк, играющий ключевую роль в экспорте иранской нефти, вновь оказался в центре внимания на фоне возобновления угроз со стороны Трампа и роста напряженности в Персидском заливе.

Дональд Трамп вновь обратил свое внимание на остров Харк — главный центр экспорта иранской нефти — после того как объявил о "конце" временного перемирия с Тегераном и предупредил о подготовке новых ударов.

В среду, выступая на полях саммита НАТО в Турции, после того как Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам в ответ на инциденты с тремя танкерами в Ормузском проливе, Трамп заявил следующее: "Я сделаю им небольшое предупреждение: сегодня вечером мы нанесем мощный удар".

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), более 60 катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были уничтожены. Трамп заявил, что Соединенные Штаты "уничтожили 28 катеров минувшей ночью", добавив, что в дальнейшем, вероятно, последуют новые удары. Он также подтвердил факт атаки на остров Харк, после чего вновь озвучил угрозу, которую неоднократно повторял на протяжении всей войны: США захватят остров, через который проходит около 90% иранского нефтяного экспорта.

Вот что вам нужно знать об этом острове.

Где находится остров Харк?

Остров Харк расположен в Персидском заливе, примерно в 55 километрах от иранского побережья в провинции Бушер. Его длина составляет всего около восьми километров, а ширина — 4-5 километров. Но именно географическое положение делает его одним из важнейших стратегических объектов страны. Глубокие воды, окружающие остров, позволяют огромным нефтяным танкерам швартоваться и загружать нефть, предназначенную для азиатских рынков.

Из-за строгого контроля со стороны КСИР остров Харк также известен как "Запретный остров": доступ сюда разрешен только лицам, имеющим официальный допуск к секретной информации.

Почему остров Харк так важен?

Харк — сердце иранской нефтяной промышленности.

Примерно 90% иранского экспорта сырой нефти проходит через этот остров, который ежегодно пропускает около 950 миллионов баррелей. Нефть с нескольких морских месторождений — Абузар, Форузан и Доруд — доставляется на Харк, а затем транспортируется по подводным трубопроводам на мировые рынки. Крупнейшим покупателем этой нефти является Китай.

На протяжении десятилетий остров Харк оставался главным связующим звеном между иранской экономикой и мировыми энергетическими рынками. Любое серьезное нарушение его работы нанесло бы серьезный удар по экспорту иранской нефти.

Эта уязвимость проявилась во время Ирано-иракской войны в 1980-х годах, когда Ирак неоднократно атаковал Харк. В результате этих нападений нефтяной терминал был временно выведен из строя, что стало попыткой ограничить нефтяные доходы Ирана и подорвать его способность финансировать войну.

Какую роль остров Харк играет в нынешнем конфликте?

Остров Харк оказался под угрозой практически с первых дней конфликта.

В марте Трамп заявил, что американские силы нанесли удары по военным объектам на острове, однако намеренно воздержались от атак на его нефтяную инфраструктуру.

"Из соображений приличия я решил НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако, если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", — написал он в социальной сети Truth Social.

С тех пор он неоднократно заявлял о возможности захвата острова. В прошлом месяце Трамп назвал установление контроля над Харком предпочтительным вариантом. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не намерен вводить войска в Иран, что вызвало сомнения в готовности Соединенных Штатов "пойти на такой шаг".

В среду Трамп вновь вернулся к своим угрозам, заявив, что перемирие с Ираном закончилось.

Какое влияние может оказать захват острова Харк на мировые энергетические рынки?

Если экспорт будет серьезно нарушен, Иран лишится доступа к ключевому маршруту, через который проходит почти весь его экспорт сырой нефти. Это приведет к значительному сокращению поставок нефти на мировые рынки в то время, когда судоходство через Ормузский пролив и без того испытывает давление.

Мировые рынки уже отреагировали на последнюю эскалацию. В среду, после очередного заявления Трампа, стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 5%. Рынки отреагировали на опасения, что продолжение боевых действий может привести к новым перебоям в поставках нефти и нарушить судоходство через один из важнейших энергетических коридоров мира. До начала войны через Ормузский пролив проходило около 20% всей мировой торговли нефтью и природным газом.

Предупреждая о возможных новых ударах США по Ирану, Трамп в среду заявил, что нефтяные месторождения страны не являются целью атак.

"Мы атаковали остров Харк прошлой ночью, — заявил Трамп. — Я сказал: „Не трогайте нефть“, потому что, возможно, мы возьмем под контроль остров Харк. Мы можем взять Харк. Они [Иран] ничего не смогут с этим сделать".

Вместе с тем Трамп признал: всякий раз, когда Соединенные Штаты наносят удар по Ирану, цены на нефть повышаются.

"Всякий раз, когда мы наносим удар по Ирану, цены на нефть немного растут", — отметил он.