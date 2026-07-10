Как журналисты врут про авиацию России: На примере про цену ремоторизации Суперджетов

В нашей стране есть тройка замечательных негосударственных столичных СМИ. Одно из их направлений работы — постоянные волны негатива через публикацию непроверенных данных и субъективных домыслов в отношении российской техники и технологий. Для этого они ссылаются на некие «источники», никогда их не называя. У этой тройки всегда идут ссылки друг на друга как на авторитетные источники: один выдает в эфир, другие поддерживают. А еще на этом фоне они постоянно позитивно рассказывают про технологии из США и Европы. Клиническая картина ясна, как говорится, но такая деятельность периодически становится уж очень заметной. Как в случае с «новостью» про стоимость замены авиадвигателей SaM-146 на российские ПД-8 на самолетах Суперджет, которую одно издание из упомянутой тройки опубликовало 7 июля 2026 года.

В чем суть очередной истории? Печально известная своими статьями про российскую гражданскую авиацию Айгуль Абдуллина в своей очередной публикации под заголовком «Сухой расчет» выдала тезис, что «Замену двигателей на 50 самолетах SSJ-100 оценили в 115 млрд рублей». Приведенные автором в тексте источники информации выглядят так: «По данным “Ъ”», «Как рассказали источники “Ъ” в отрасли», «По данным собеседников “Ъ”», «часть собеседников “Ъ” уточняет», «источники “Ъ” оценивают», «ряд собеседников “Ъ” считает», «другие источники “Ъ” подчеркивают», «по данным источников “Ъ”»… Нет, это не юмор, а реальный набор источников, упомянутых в статье про ремоторизацию самолетов Суперджет якобы очень серьезным столичным изданием федерального формата.

Справедливости ради стоит отметить, что во всем длинном тексте есть один вроде как живой цитируемый источник, обозначенный как «старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко». Конечно, для некоторых столичных СМИ упоминание ВШЭ это серьезно, но какое отношение эта структура имеет к реальным производственным процессам в гражданской авиации России, и особенно двигателестроению? Вопрос риторический.

Нет ни одного конкретного живого специалиста из двигателестроения, авиастроения и авиакомпаний. Но для придания тексту солидности имеется отсыл на неких анонимов из ОАК и ОДК, которые упомянуты так: «В ОАК сообщили “Ъ”» и «В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) отметили». Плюс еще какие-то неназванные люди из Ростеха: «В «Ростехе» добавили».

Занимательно получается: пишут столичные супержурналисты, мегапрофи, обученные фактчекингу, а факты взяты из воздуха. По идее, на этом можно и закончить изучение этой увлекательной «экспертной» статьи, но дальше прилетел-таки привет из ОАК от вполне конкретного человека – генерального директора Вадима Бадехи. Он достаточно конкретно и чётко сказал для всех любителей печатать неправду, прикрываясь анонимными «источниками», следующее: «Оценки, которые прозвучали в «Коммерсанте», — мы точно можем сказать, что это никакого отношения к реальности не имеет. Стоимость двигателя сегодня известна, стоимость модификации известна. Это точно укладывается в обычную экономику и ни о каких сотнях миллиардов или десятках миллиардов речи быть не может, это неверная информация». Конец цитаты.

По мнению главного редактора медиаресурса «Техносфера. Россия» Евгения Белкина, в нынешей ситуации необходимо, чтобы про нашу авиацию (да и российскую технику в целом) писали и снимали репортажи подготовленные журналисты: «То, что мы видим на примере некоторых столичных изданий, публикующих материалы на базе непроверенных данных про главные программы нашего двигателестроения и авиастроения, уже давно нуждается в корректировке со стороны государства. Журналистов, пишуших про технику по-прежнему никто нормально не готовит, их нередко набирают где попало и кто попало. Плюс есть издания с выраженной антироссийской позицией, для которых айфоны, илоны маски и плящушие роботы-болваны это самые высокие технологии, а всё, что сделано в России, плохо. Вместе это дает крайне негативный эффект для информационного поля техносферы нашей страны. Решать эту проблему нужно уже давно системно и на высоком уровне».

Иван Захаров