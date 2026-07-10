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Газета.ru

Бундестаг проголосовал против новых поставок оружия Украине

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Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Бундестаг проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и Patriot

Бундестаг проголосовал против предложения, предусматривающего усиление военной и гуманитарной поддержки Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot. Это следует из данных, опубликованных на сайте парламента ФРГ.

Партия «Зеленые» внесла на рассмотрение в бундестаге документ, который содержит 20 пунктов о дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Второй пункт предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал размещение в Германии заказа на производство дополнительной партии ракет Patriot PAC-2 и ее передачу Киеву.

Согласно опубликованным результатам голосования, 79 парламентариев поддержали инициативу, против высказались 510 депутатов, еще один воздержался.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия станет крупнейшим среди стран НАТО донором в рамках нового пакета военной помощи Украине.

Ранее на Украине рассказали о рекордных поставках оружия из Германии.

Антон Демидов

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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