НАТО тайно доверила Palantir отслеживать переброску войск и определять цели (The Times, Великобритания)

Times: НАТО применит ИИ от Palantir для слежки за переброской российских войск

НАТО тайно использует военную систему ИИ Maven от компании Palantir для отслеживания передвижений российских войск вблизи западной границы России, пишет Times. Если Москва направит солдат ближе к Эстонии, например, то система зафиксирует подобные передвижения.

Лариса Браун (Larisa Brown)

На саммите в Анкаре Марк Рютте сделал "большое признание" насчет авиации, но применение искусственного интеллекта для защиты от России вызывает куда больше споров

В военной штаб-квартире НАТО близ Монса в Бельгии работает секретная сеть с новой системой искусственного интеллекта. Она изменит методы сдерживания североатлантического альянса — и, при необходимости, борьбы с Россией.

Детище американской технологической компании Palantir — критики упрекают ее в том, что она стала слишком могущественной — интеллектуальная система НАТО Maven Smart System (MSS) представляет собой платформу командования и управления на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет время отклика с нескольких часов до считанных минут.

Maven, уже на службе в британском Министерстве обороны, объединяет данные, поступающие от членов НАТО, выявляя уязвимости в оборонных планах альянса и информируя о грядущей отправке личного состава.

Система будет показывать позиции на восточном фланге НАТО, подробно описывать перемещения российских войск, предупреждать официальных лиц о действиях Москвы, которые требуют реакции альянса, и, при необходимости, определять цели для ударов.

На прошлой неделе НАТО объявила, что достигла полной технической готовности к эксплуатации, однако компания Palantir в пресс-релизе не упоминалась, поскольку многие союзники недовольны тем, что североатлантический альянс так сильно опирается на технологии фирмы при поддержке ЦРУ.

Франция и Германия выступили против использования технологии Palantir, однако Великобритания, Швеция и Нидерланды записались в клуб пользователей.

В интервью The Times в преддверии форума оборонной промышленности в первый день саммита НАТО в Анкаре Луис Мосли, 43-летний исполнительный директор британского отделения Palantir, сказал: "Если вы придете в штаб верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе, то увидите, что на всех экранах — Palantir".

"Если НАТО придется воевать, она будет использовать Palantir. Система снабжает альянс всеобъемлющими разведданными об угрозах, а также расположении сил и средств альянса. Если же вам придется наносить удары по целям, то и этот процесс будет управляться с помощью Palantir", — добавил он.

Если Россия перебросит солдат из элитной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ближе к границе с Эстонией, система Palantir это заметит.

Офицеры будут предупреждены об уязвимостях в структуре вооруженных сил НАТО по всей Европе — и о том, какие части следует перебросить, чтобы отразить нападение России. В любой момент времени система будет знать, сколько войск имеется в распоряжении альянса и где, и сможет посоветовать, что делать дальше.

Эта система считается значительным усовершенствованием возможностей блока, и есть надежда, что она даст союзникам преимущество перед Россией, если та решит напасть в ближайшие годы.

Компания Palantir также претендует на контракт НАТО по замене программного обеспечения для системы ПВО типа "Золотой купол", которая позволит североатлантическому альянсу совместно отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты над своей территорией.

Во вторник союзники по НАТО похвалились серией оружейных сделок на миллиарды долларов в попытке убедить президента Трампа в том, что они наращивают расходы на оборону и претворяют инвестиции в военную мощь.

НАТО создаст парк стратегических транспортных самолетов Airbus A400M и купит еще один заправщик A330 MRTT, заявил на форуме генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, назвав это "большим признанием".

Вместе с тем система Palantir вызывает споры и нарекания. Иммиграционные власти США использовали ее для поиска подлежащих депортации нелегалов, и компании пришлось опровергать утверждения о том, что ее технологии использовались израильскими вооруженными силами против гражданского населения в Газе.

Вместе с тем контракт на поставку систем обработки данных для больниц национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) стоимостью 330 миллионов фунтов стерлингов пересматривается из-за дошедших до министров опасений насчет конфиденциальности данных пациентов. Вместе с тем более половины филиалов NHS в Англии используют разработанную Palantir платформу объединенных данных для организации медицинских карт пациентов и сокращения списков ожидания.