Бундестаг пока одобрил закупку только четырех фрегатов типа F128

Бюджетный комитет немецкого бундестага одобрил приобретение четырех фрегатов класса MEKO A-200 DEU (F128), которые ВМС Германии решили заказать после отказа от программы закупки фрегатов типа F126. Однако члены парламента выдвинули ряд условий в связи с увеличением стоимости проекта на 70% по сравнению с первоначальными планами.

Как стало известно Hartpunkt из достоверных источников, Федеральное министерство обороны Германии обязано незамедлительно информировать комитет о любом дальнейшем увеличении затрат или дополнительных претензиях со стороны подрядчиков, а также о любых возможных задержках. Дополнительные расходы могут быть произведены только после консультаций с парламентом. Кроме того, военное ведомство обязано представлять ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта.

Фрегаты MEKO A-200 DEU TKMS

Бюджетный комитет также упоминает в своей резолюции, что субподрядчики и судостроительные верфи, потерявшие контракты в связи с отменой программы F126, должны – по возможности – рассматриваться генеральным подрядчиком, компанией Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), как субподрядчики для строительства четырех кораблей типа MEKO A-200 DEU. Это требование также распространяется и на четыре дополнительных фрегата, если соответствующий опцион будет активирован.

Согласно имеющейся информации, комитет также требует от Минобороны обеспечить, чтобы все усилия были направлены на соблюдение сроков поставки. Передача первого корабля запланирована на декабрь 2029 года. Следовательно, изменения в технических характеристиках или контракте не должны приводить к задержкам. В прошлом, по данным отраслевых источников, новые требования к возможностям кораблей неоднократно приводили к задержкам реализации проектов.

Генеральный подрядчик TKMS приветствовал выделение средств на проект F128. В пресс-релизе компания заявила, что это открывает путь к официальному подписанию контракта. Это крупнейший контракт на производство надводных кораблей в истории TKMS.

"Мы осознаем ответственность в связи с ситуацией в области безопасности, заявил гендиректор TKMS Оливер Буркхард. – Теперь мы будем решать задачу скорейшей постройки кораблей вместе с нашими промышленными партнерами со всей Германии. Пунктуальность поставок является для нас ключевым фактором".

Важные подготовительные этапы к строительству кораблей уже были проведены в последние несколько месяцев.

Как уточняет Hartpunkt, на закупку первых четырех фрегатов выделено 6,3 млрд евро. Реализация опциона на дополнительные четыре корабля потребует приблизительно еще 5,3 млрд евро.

Тот факт, что себестоимость фрегатов MEKO выросла примерно на 70% – до приблизительно 1,57 млрд евро за единицу – вопреки первоначальным оценкам производителя, вызвал недоумение в кругах депутатов бундестага. Поясняется, что частично повышение связано с тем, что первоначальный расчет стоимости основывался на единовременной закупке восьми кораблей. Сокращение количества увеличивает стоимость каждого фрегата более чем на 130 млн евро. Кроме того, TKMS должна закупить компоненты, которые изначально не были учтены (например, установки вертикального пуска), что добавляет примерно 15% к общей стоимости. Увеличение цен субподрядчиками составляет более 100 млн евро, в то время как дополнительные требования ВМС Германии – например, улучшение возможностей фрегатов по защите от беспилотников – составляют лишь около 80 млн евро. Остальная часть обусловлена ​​такими факторами, как решение проблем устаревания, услуги поддержки и расходы, связанные с банковскими гарантиями.

В конце июня стало известно, что Минобороны Германии решило отменить программу закупки шести фрегатов класса F126. Причиной отмены стали значительные задержки в реализации проекта, а также ожидаемый рост расходов и риски, связанные с вынужденной сменой генподрядчика. Согласно заявлению военного ведомства, бельгийская компания Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), первоначально выбранная генподрядчиком по программе F126, не смогла уложиться в согласованные сроки и бюджетные ограничения.