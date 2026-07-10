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Hanwha Aerospace подтвердила долгосрочные обязательства перед европейским ОПК на саммите НАТО в Анкаре

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Логотип Hanwha Techwin
Логотип Hanwha Techwin Co., Ltd.
Источник изображения: https://securtv.ru/

ЦАМТО, 9 июля. Компания Hanwha Aerospace подтвердила долгосрочные обязательства по поддержке трансформации европейского ОПК в ходе Форума оборонной промышленности НАТО (NATO Defence Industry Forum), состоявшегося 7 июля в Анкаре в рамках саммита Альянса.

Президент и главный исполнительный директор подразделения Hanwha Aerospace Europe Яцек Цырек обозначил стратегические приоритеты компании в регионе: локализация производства, промышленные инвестиции и долгосрочная технологическая кооперация. По его словам, стратегия компании ориентирована на укрепление суверенных оборонных возможностей государств-партнеров и повышение устойчивости европейских цепочек поставок.

В ходе панельной сессии участники отметили возрастающую стратегическую значимость взаимодействия государств-членов НАТО с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона. При этом Республика Корея была представлена как надежный военно-промышленный партнер, обеспечивающий как текущие потребности союзников в вооружениях, так и долгосрочную промышленную устойчивость.

Hanwha Aerospace охарактеризовала свое стратегическое позиционирование в Европе формулой "Built with Europe, for Europe", делая акцент на локализации, кооперации и интеграции в европейские цепочки поставок.

В выступлении на Форуме оборонной промышленности НАТО президент Республики Корея Ли Чжэ Мен предложил перейти к формату "Korea-NATO Defence Industry Partnership 2.0". Инициатива предусматривает совместные НИОКР, совместную разработку, совместное производство и долгосрочное промышленное сотрудничество. Президент констатировал, что сочетание многолетнего оперативного опыта НАТО с южнокорейскими технологиями и производственными мощностями укрепит безопасность как европейского, так и азиатского регионов.

Ранее, в мае 2026 года, в штаб-квартире Агентства по оборонным закупкам Республики Корея (DAPA) состоялось второе консультативное совещание Южная Корея-НАТО по вопросам оборонной промышленности. Помощник генерального секретаря НАТО по оборонной промышленности Тарья Яккола и представители DAPA рассмотрели перспективы расширения кооперации в области боеприпасов, космических технологий, поставок и стандартизации.

Республика Корея участвует в саммитах НАТО в качестве партнера по формату "Индо-Тихоокеанская четверка", наряду с Японией, Австралией и Новой Зеландией.

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