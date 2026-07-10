НАТО приступает к формированию сети оборонных предприятий для быстрого наращивания производства оружия

ЦАМТО, 9 июля. НАТО приступает к формированию сети оборонно-промышленных предприятий и механизмов совместного производства вооружений в Европе для ускоренного наращивания выпуска ключевых систем вооружения и боеприпасов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре сообщил о запуске комплекса инициатив, направленных на увеличение объемов производства вооружения и военной техники для нужд стран НАТО и поставок Украине. По его словам, Альянс будет развивать механизмы совместных закупок, расширять промышленное сотрудничество с США и создавать новые производственные мощности на территории европейских государств – членов НАТО.

В Стратегии сотрудничества НАТО с промышленностью, утвержденной лидерами государств блока в Анкаре, механизм NATO Engine обозначен как инструмент для ускорения развертывания производственных линий, оптимизации загрузки существующих мощностей и снижения сроков поставки военной продукции.

Отдельным направлением заявлено создание сети предприятий для лицензионного производства и технического обслуживания американских систем вооружения на европейских площадках. В качестве примера упомянуты оперативно тактические ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System), основные боевые танки M1 Abrams, а также переносные зенитные ракетные комплексы FIM 92 Stinger, выпуск и сервисное обслуживание которых планируется организовать ближе к театру военных действий и основным логистическим коридорам альянса. Реализация данных планов предполагает заключение межправительственных соглашений и контрактов между профильными агентствами НАТО, министерствами обороны стран-участниц и американскими компаниями-правообладателями.

Согласно заявлениям руководства альянса, создаваемая сеть оборонно-промышленных предприятий будет интегрирована в коалиционные механизмы совместных закупок и долгосрочного планирования потребностей в боеприпасах, ракетном вооружении и бронетехнике. Предполагается стандартизация номенклатуры выпускаемой продукции по основным калибрам артиллерийских боеприпасов, типам ракетных комплексов и платформ бронетанковой техники, а также унификация логистических процедур и технической документации.

В рамках инициатив NATO Engine планируется формировать портфель заказов на основе оценок расхода материальных средств в текущих операциях и долгосрочных прогнозов, с последующей увязкой производственных программ предприятий-участников с целевыми показателями снабжения.

Создание сети предприятий рассматривается как элемент комплексного усиления оборонной промышленной базы НАТО на европейском театре, включая подготовку инфраструктуры для серийного выпуска и модернизации ключевых образцов вооружения. Реализация проекта должна обеспечить сокращение временных лагов между размещением заказов и фактической передачей продукции заказчикам за счет концентрации производства в пределах альянса и минимизации трансатлантических логистических цепочек. Дополнительно предполагается использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения профильных машиностроительных и оборонных компаний к участию в программах расширения мощностей.