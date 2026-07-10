Мерц: Германия намерена досрочно достичь цели по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП

ЦАМТО, 9 июля. Германия намерена досрочно достичь целевого показателя оборонных расходов в рамках НАТО в 5% от национального ВВП, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

На прошедшем в 2025 году саммите НАТО в Гааге страны Североатлантического альянса договорились стремиться к увеличению совокупных расходов на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.

"Мы достигнем согласованной в Гааге цели в 5% ВВП значительно раньше срока", – цитирует "РИА Новости" заявление Ф.Мерца по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Говоря о наращивании европейскими странами НАТО расходов на оборону, канцлер ФРГ сообщил, что за последние 12 месяцев они выросли более чем на 100 млрд. евро. По его словам, доля Германии в этой сумме составляет около 25 млрд. евро.

"Мы увеличили наши расходы на оборону до почти 125 млрд. евро", – уточнил Ф.Мерц.

В свою очередь, в МИД ФРГ отметили по итогам состоявшегося саммита НАТО, что Германия может достичь показателя в 5% от ВВП к 2029 году.