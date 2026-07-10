Мадьяр: Венгрия увеличит расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году

ЦАМТО, 9 июля. Венгрия в соответствии с соглашением в рамках НАТО к 2035 году увеличит свои оборонные расходы до 5% ВВП, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр по итогам саммита НАТО.

"Венгрия в соответствии с соглашением о целевом показателе оборонных расходов в рамках НАТО увеличит свои расходы на оборону к 2035 году до 5% ВВП", – цитирует "РИА Новости" заявление П.Мадьяра.

Перед саммитом П.Мадьяр заявлял журналистам, что венгерское правительство приняло решение об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП к этому сроку. Венгрия в настоящее время тратит на оборону около 2% ВВП.