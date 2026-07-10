Минобороны Эстонии планирует закупать у Украины дроны и средства дальнего поражения

ЦАМТО, 9 июля. Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотники в рамках соглашения о сотрудничестве.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Euractiv со ссылкой на главу эстонского Минобороны Ханно Певкура.

Эстонский МИД заявил 7 июня, что Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства дронов.

"Сделка позволит также Эстонии закупать вооружения из складских запасов Киева. Министерство обороны Эстонии уже наметило конкретные план для обсуждения, который охватывает средства дальнего поражения и беспилотники", – говорится в публикации Euractiv.

Кроме того, по словам Х.Певкура, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров "так скоро, как это возможно" посетит Эстонию для обсуждения конкретных шагов для начала реализации программы сотрудничества.