АдГ: политика Писториуса в отношении Украины ведет к эскалации конфликта

Накануне саммита НАТО лидер АдГ выступил против ежегодного выделения Украине 70 миллиардов евро, пишет BZ. По словам Хрупаллы, ФРГ увязла в глубоком экономическом кризисе, но правительство Мерца предпочитает спускать налоги немцев на милитаризацию, подрывая стабильность в Европе.

Ева Мария Браунгарт (Eva Maria Braungart)

Лидер партии АдГ обвиняет министра обороны в "эскалации". По его словам, Германия продолжает втягиваться в конфликт на Украине.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла подверг резкой критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Социал-демократическая партия Германии) и назвал его "министром войны". Кроме того, Хрупалла предупредил о дальнейшем участии его страны в конфликте на Украине.

"Я вижу, что министр Писториус тоже способствует эскалации", — заявил Хрупалла в эфире программы Frühstart на канале RTL/ntv, говоря о конфликте с Россией. Министр утверждает, что Германия должна стать "боеспособной". "Боеспособность означает, что страна хочет вступить в военный конфликт и продолжать его эскалацию", — пояснил Хрупалла. Даже в ответ на уточняющий вопрос политик из АдГ не отказался от своей характеристики министра из СДПГ как "министра войны".

Хрупалла против пакетов помощи Украине

Он очень обеспокоен тем, что Германия продолжает втягиваться в конфликт с Россией, сказал Хрупалла. "Я не вижу со стороны нынешнего федерального правительства никаких усилий, чтобы наконец закончить конфликт на Украине, в котором мы участвуем уже не только в финансовом плане". Канцлер Фридрих Мерц (Христианско-демократическая партия) говорит о "бое этой ночью", из бундесвера поступают сигналы о том, что Россию можно победить. Такие высказывания не способствуют стабилизации ситуации в Европе. Мерцу следует вместо этого сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным.

Накануне саммита НАТО в Анкаре Хрупалла выступил против запланированного пакета помощи Украине. Члены НАТО намерены выделить Киеву по 70 миллиардов евро ежегодно в течение двух лет. "Продолжать вливать деньги в Украину — неправильно", — заявил Хрупалла. В Германии есть много экономических проблем и проблем в социальной сфере, а средства "почти полностью идут на военные расходы". "Украина не сможет выиграть в этом конфликте" — считает Хрупалла. По его мнению, нельзя надеяться на победу над ядерной державой.

Сам Писториус недавно заявил журналу Spiegel, что стал реже упоминать о том, что бундесвер должен стать "боеспособным". Он заметил, что это слово отпугнуло многих. "Я не имел такого намерения. Поэтому я использую его реже", — сказал министр. Это нисколько не меняет его убеждений. "Бундесвер готовится к оборонительной войне, ни к чему другому", — подчеркнул Писториус. В военной стратегии министерства обороны, которая была представлена в апреле, Россия указана в качестве главной угрозы.