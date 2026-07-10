Россия и Китай провели береговую часть учения «Морское взаимодействие – 2026»

В порту Циндао Китайской Народной Республики (КНР) состоялся береговой этап российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие – 2026». В ходе мероприятия командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах, а экипажи Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обменялись опытом. Об этом сообщила 9 июля пресс-служба Тихоокеанского флота.

Китайские военнослужащие посетили гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где ознакомились с его историей и возможностями ударного вооружения. Также в рамках береговой части учения прошли спортивные и культурные мероприятия. Российские и китайские военные приняли участие в баскетбольных матчах, один из которых провели в составе смешанных международных команд.

Учение «Морское взаимодействие – 2026» стартовало 6 июля. Для участия в нем в порт Циндао прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского крейсера «Варяг», корвета «Резкий», дизель-электрической подводной лодки «Уфа» и спасательного судна «Игорь Белоусов».

С китайской стороны в маневрах задействуют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическую подводную лодку типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

Основные мероприятия учения пройдут в акватории Желтого моря. Экипажи кораблей ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке морской авиации отработают совместные спасательные операции, противолодочные задачи, действия по противовоздушной обороне и проведут артиллерийские стрельбы. Одним из этапов станет тренировка по оказанию помощи и спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с применением подводного аппарата.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь 27 января заявил о важности поддержания контактов с российским оборонным ведомством на фоне меняющейся международной обстановки. По его словам, взаимодействие между Пекином и Москвой является своевременным, а Китай готов совместно с Россией участвовать в обеспечении глобальной безопасности.