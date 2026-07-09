В России разработали новый авиационный двигатель М105 — 115 л.с. и ресурс 10 лет

Также представлен новый двигатель АПД-13 мощностью 13 л.с. для беспилотников

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) представила на выставке «Иннопром-2026» новый авиационный поршневой двигатель АПД-13, предназначенный для гражданских беспилотников. Как сообщили в Ростехе, двигатель уже прошел наземные и летные испытания. Об этом сообщает ТАСС.

АПД-13 — это двухтактный двухцилиндровый двигатель мощностью 13 л.с., способный обеспечивать полет беспилотных летательных аппаратов на высоте до 3 километров. В корпорации отмечают, что при его разработке использовались современные конструкторские решения и технологии.

Кроме того, ОДК представила двигатель М105 для малой авиации. Поршневой агрегат мощностью 115 л.с. предназначен для легких самолетов и автожиров. По заявлению Ростеха, ресурс двигателя рассчитан на эксплуатацию в составе летательных аппаратов в течение 10 лет.