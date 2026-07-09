Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном – гневная тирада на саммите НАТО (The Guardian, Великобритания)

Трамп: перемирие между США и Ираном прекращено

Дональд Трамп сорвал саммит НАТО в Анкаре гневной тирадой, назвав лидеров Ирана "подлецами" и объявив о прекращении режима прекращения огня, пишет Guardian. На фоне атаки США по 80 иранским объектам Белый дом полностью аннулировал нефтяные послабления для Тегерана и вернул жесткие санкции.

Дэн Саббаг (Dan Sabbagh)

Американский президент назвал иранское руководство "подлецами", обрушился на альянс с критикой, повторил требование отдать Гренландию и пригрозил Испании.

Дональд Трамп объявил, что перемирие с Ираном окончено, едва прибыв на саммит НАТО в Анкаре. Глава Белого дома разразился гневной тирадой, в которой осыпал военный альянс шквалом упреков и вновь потребовал передать Соединенным Штатам Гренландию.

Президент США, сидя рядом с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, назвал руководство Ирана "подлецами" и "больными людьми", добавив, что он "крайне недоволен" альянсом, и даже пригрозил полностью прекратить всякую торговлю с Испанией из-за разногласий по поводу расходов на оборону.

Минувшей ночью Америка нанесла удары более чем по 80 иранским объектам в районе Ормузского пролива и отменила временное послабление санкций, позволявшее Тегерану экспортировать нефть, — это стало ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна 7 июля.

Пока шла встреча с Марком Рютте на полях саммита в Турции, журналисты спросили Дональда Трампа — завершен ли режим прекращения огня с Ираном? Тот ответил: "Думаю, с ним покончено. Я больше не хочу иметь с ними дела. Они — подлецы. Вы знаете, кто такие подлецы? Вот они — подлецы. Это больные люди. Ими руководят больные люди, и они порочные, склонные к насилию люди. И будь у них ядерное оружие, они бы его применили. Что до меня, с этим покончено". Впрочем, он добавил, что американские переговорщики хотели бы продолжить диалог.

Европейские лидеры опасались, что Трамп пребывал в дурном расположении духа после ужина во вторник, 7 июля. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшалась — встреча в среду утром обещала быть непростой.

Опасения подтвердились, когда Дональд Трамп сел рядом с Марком Рютте и принялся за обличительную речь, начав с Ирана. Затем американский президент вернулся к вопросам и темам, которые раздражали его на протяжении всего года, — года, когда он развязал войну с Ираном, чем спровоцировал скачок цен на нефть, лишился контроля над Ормузским проливом и не смог решить ядерную проблему.

Глава Белого дома заявил, что "крайне недоволен НАТО", и посетовал, что члены альянса "не пожелали помочь нам в борьбе со спонсором терроризма номер один — Ираном". В виду имелся отказ европейских стран — за исключением Великобритании — разрешить бомбардировщикам США вылеты со своих авиабаз.

Отдельная колкость досталась Великобритании, которая поначалу не давала Америке использовать авиабазу Королевских ВВС Фэрфорд в Глостершире для бомбардировок Ирана. Позже британский премьер Кир Стармер передумал и позволил наносить ограниченные удары по иранским ракетным объектам.

"Великобритания две недели не давала нам использовать свои базы, так что пришлось лететь обратно", — сказал Трамп, повторяя претензии, которые он выдвигал Стармеру и Британии весной, пока война с Ираном затягивалась, а режим в Тегеране все еще держался.

Пятнадцатиминутное вступление по соседству с Марком Рютте превратилось в нескончаемый перечень жалоб. "Гренландия — большая проблема для нас", — заявил Дональд Трамп, вновь заявив о претензиях на самоуправляемую арктическую территорию, которая "чрезвычайно важна для Соединенных Штатов, но совсем не важна для Дании".

Ранее премьер-министр Метте Фредериксен сразу же по прибытию на саммит заявила, что Дания будет защищать "каждую пядь" своей территории, и подчеркнула, что Гренландия, "разумеется, не продается".

Прозвучали и привычные сетования Трампа по поводу оборонных расходов Североатлантического альянса — несмотря на достигнутое в прошлом году соглашение, согласно которому все члены НАТО, за исключением Испании, договорились поднять национальные оборонные бюджеты до 3, 5% ВВП к 2035 году. Тем самым расходы Европы и Канады должны сравняться с американскими.

"Я очень зол на НАТО, потому что мы платим гораздо, гораздо больше, чем следует, — сказал глава Белого дома. — Миллиарды и миллиарды долларов переплаты, это несправедливо, потому что мы их защищаем, мы защищаем их, а они за нас не вступаются".

Свежая порция гнева была припасена для Мадрида из-за его решения отвергнуть целевой показатель в 3, 5%. "Испания вообще ни на что не согласна, и не стоит с ними носиться", — бросил Дональд Трамп Марку Рютте. "Я вообще не хочу вести с ними никакую торговлю, ясно?" — сказал президент, повернувшись к министру финансов США Скотту Бессенту, на что тот ответил: "Так точно".

Поначалу Рютте смесью лести и нескольких решительных попыток вмешаться, казалось, сумел погасить гнев Трампа, — однако президент США вспыхнул вновь, когда журналист спросил его, действительно ли перемирие с Ираном окончено.

Генеральный секретарь, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заметил, что было лишь несколько "единичных случаев", когда европейские союзники по НАТО не пропускали американские военные рейсы в связи с войной в Иране, а по Гренландии он якобы заключил с Трампом на саммите в Давосе сделку, предусматривающую патрулирование Арктики натовскими истребителями.

Рютте польстил Трампу, заявив, что именно он убедил союзников поднять оборонные расходы до американского уровня к 2035 году, добавив, что это не удавалось целой череде президентов США. "Вы совершили то, что пытался сделать президент Эйзенхауэр, — сказал он. — Это ваша победа". Трамп, перебив, отозвался: "Вот за это я его и люблю", — после чего последовал вопрос об Иране.

Источники в испанском правительстве заявили, что воспринимают очередную тираду американского президента спокойно. "Нашу страну связывают с США превосходные социальные, культурные и экономические отношения, и у нас нет ни малейшего намерения это менять", — сказали они.

Лидеры стран НАТО приложили немалые усилия, чтобы обезопасить саммит в Анкаре от непредсказуемости Трампа, заранее согласовав краткий проект итогового коммюнике. Ожидается, что оно вновь подтвердит приверженность альянса принципу коллективной обороны — если, конечно, лидеры его подпишут.

Тем временем, как сообщает издание Bloomberg, Североатлантический альянс, возможно, вообще не станет проводить саммит в 2027 году. Расчет делается на то, чтобы избежать повторения вспышки гнева, которая стала доминантой нынешней встречи на высшем уровне. А ведь изначально саммит должен был продемонстрировать совместные закупки вооружений на сумму свыше 50 миллиардов долларов — и тем самым показать, что члены НАТО наращивают оборонные расходы для сдерживания российской агрессии.