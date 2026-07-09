Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство систем Patriot (Reuters, Великобритания)

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита НАТО в Анкаре.

США готовы передать Украине лицензию на производство Patriot, сообщает Reuters. Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с Зеленским в Анкаре. Президент США также рассказал о планах по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Грэм Слэттери (Gram Slattery)

Анкара — Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Соединённые Штаты выдадут Украине лицензию на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, и Россия, и Украина хотят урегулирования конфликта.

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"Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Круто, да ведь? Вы больше не сможете жаловаться, что мы вам мало их даем. Сами и делайте их", — сказал Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Анкаре.

"Это оборонительное оружие, и оно мне нравится гораздо больше, чем наступательное", — добавил Трамп.

Зеленский неоднократно обращался к США с просьбой предоставить ракеты-перехватчики Patriot. Это единственное оружие в арсенале Украины, способное сбивать баллистические ракеты, которые трудно перехватить из-за их высокой скорости и крутой траектории полета.

Ожидалось, что Зеленский поднимет этот вопрос на встрече с Трампом.

Трамп также заявил, что власти США могут оказать давление на компании, чтобы те нарастили производство ракет Patriot.

"У нас есть серьезное влияние на компании, которые производят Patriot", — сказал он.

"Мы еще не уведомили об этом саму компанию, но все будет в порядке. Уверен, они будут в восторге", — добавил Трамп.

Основным подрядчиком по производству ракет-перехватчиков для системы Patriot является Lockheed Martin.

В ночь на среду Россия вновь нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, сообщили официальные лица. Это уже третья атака на украинскую столицу менее чем за неделю, при этом Россия использует острую нехватку у Украины американских ракет-перехватчиков для систем ПВО.

Согласно данным украинских Воздушных сил, во время ночной атаки силы ПВО сбили 139 из 169 беспилотников, однако не смогли перехватить ни одну из пяти баллистических ракет, выпущенных Россией.

Трамп заявил, что обе стороны конфликта хотели бы его завершения, однако и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский оказались "непростыми".

"Мы урегулировали множество войн, и эту я считал, возможно, самой простой. Но Путин — непростой человек, и этот парень тоже непростой", — сказал Трамп, имея в виду Зеленского, который сидел рядом с ним.

Зеленский сообщил, что намерен обсудить с Трампом "несколько очень важных деталей".

"Я уверен, что вы сделаете всё возможное, чтобы остановить этот конфликт", — сказал он Трампу.