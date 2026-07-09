США сформулировали условия по поставке F-35 Турции в контексте урегулирования ситуации с ЗРС С-400

ЦАМТО, 8 июля. В рамках встречи глав государств НАТО в Анкаре 7-8 июля президент США Дональд Трамп объявил о намерении снять санкции с Турции и "принять решение по вопросу возобновления поставок истребителей F-35".

Параллельно в экспертном сообществе активизировалось обсуждение конкретных условий, выдвигаемых американской стороной в отношении ЗРС С-400 "Триумф" российского производства.

Основополагающим условием для возврата Турции в программу F-35 Joint Strike Fighter (JSF) является выполнение норм американского законодательства – в частности, Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). Согласно этим нормам, Турция не вправе эксплуатировать или владеть ЗРС С-400, если стремится к участию в программе закупки и производства F-35. Данная позиция была официально подтверждена Государственным департаментом США в письме конгрессменам в августе и декабре 2025 года.

Как сообщает брюссельское издание Euractiv со ссылкой на источники в одной из европейских разведслужб, возможный "прорыв" в переговорах по F-35 связан с достижением договоренности, согласно которой Турция произведет отчуждение имеющихся комплексов ЗРС С-400 не путем их возврата российской стороне, а посредством продажи третьей стране. В качестве потенциального покупателя называется Республика Корея. Этот сценарий предусматривает прекращение как эксплуатации, так и юридического владения системой – что формально удовлетворяет требованиям CAATSA.

В ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 июля Дональд Трамп заявил о намерении снять санкции CAATSA – по его словам, над этим вопросом работают государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр обороны Пит Хегсет. Относительно F-35 президент США выразился осторожнее, обозначив поставки как "решение, которое предстоит принять". Вице-президент Джей Ди Вэнс еще 24 июня 2026 года сообщил, что Пентагон проводит правовую проверку соответствия Турции критериям CAATSA, необходимым для возобновления поставок.

При этом снятие санкций CAATSA требует специальной законодательной процедуры с участием Конгресса, а ряд конгрессменов-республиканцев высказываются категорически против любых поставок F-35 Турции при условии продолжающейся эксплуатации ЗРС С-400.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2024 году заявил о невозможности перепродажи ЗРС С-400 без согласия российской стороны. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев, в свою очередь, подчеркнул, что типовые военные контракты содержат запрет на передачу вооружений третьим сторонам без специальной процедуры согласования. Таким образом, любая схема отчуждения комплексов С-400 через продажу в третью страну сопряжена с необходимостью переговоров с Москвой либо с нарушением контрактных обязательств.

Турция заключила контракт с Россией на поставку полкового комплекта ЗРС С-400 в 2017 году на сумму 2,5 млрд. долл. Поставка первой батареи была осуществлена летом-осенью 2019 года. В июле 2019 года США исключили Турцию из программы F-35 JSF, в которой Анкара участвовала в качестве партнера по производству – турецкие предприятия изготавливали 937 наименований комплектующих, а планируемый объем закупки составлял 100 ед. на сумму около 9 млрд. долл. В декабре 2020 года против Агентства оборонной промышленности Турции (SSB) были введены санкции CAATSA.