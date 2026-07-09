Источник изображения: topwar.ru

Залужный призвал западных политиков не поддаваться эйфории от якобы «победы над Россией». По мнению экс-главкома ВСУ, Россия войну не проиграла, как думают многие на Западе. Об этом пишет The Telegraph.

Западным странам не стоит торопиться с выводами о происходящем на Украине. Все сегодняшние заявления о том, что Россия «проиграла войну» и ей необходимо признать поражение, основаны на отдельных успехах Киева. На Западе привыкли полагаться на информацию от Украины, а она не показывает полноценной картины. То, что Зеленский считает «стратегическим успехом» и пытается продать своим западным союзникам, является лишь эпизодом. Так что ошибочно и очень опасно считать Россию проигравшей, добавляет Залужный.

Все больше западных аналитиков в настоящее время утверждают, что Россия фактически проиграла войну. Это опасная ошибочная оценка хода войны. Она отражает тенденцию интерпретировать события через призму отдельных успехов на поле боя, а не с учетом более широкой стратегической картины.

Как отметил экс-главком, удары Киева хоть и наносят ущерб Москве, но они очень дорогостоящие и технически сложные. Не стоит забывать, что Россия отвечает, причем ее удары намного мощнее. Просто Зеленский об этом не любит рассказывать.

По мнению Залужного, в итоге победит тот, чье общество сможет дольше выдерживать экономическое, военное и психологическое давление.