НАТО задумалась о том, чтобы пропустить саммит 2027 года во избежание стычек с Трампом (Bloomberg, США)

Bloomberg: НАТО хочет пропустить саммит 2027 года

НАТО изощряется как может, чтобы добиться расположения Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Теперь альянс намерен пропустить ежегодный саммит в 2027 году в Албании. Союзники не хотят подставлять маленькую страну, которая не в состоянии выполнить даже старый норматив по военным расходам.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini), Арне Дельфс (Arne Delfs)

Руководство НАТО задумалось о пропуске ежегодного саммита в следующем году. Отчасти замысел заключается в том, чтобы разрядить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, который не жалеет критики в адрес НАТО, и затушевать тот факт, что принимающая сторона — одна из самых скупых членов североатлантического альянса.

По словам осведомленных источников, дискуссия об отказе от ежегодных саммитов набрала обороты на этой неделе, когда лидеры НАТО собрались в Анкаре. Трамп заявил, что приехал в столицу Турции сугубо из-за теплых отношений с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и не упустил случая в очередной раз пройтись по военному альянсу и умалить его значимость.

Регулярные шпильки президента в адрес НАТО повысили риск, что запланированный в следующем году в Албании саммит может быть отложен, чтобы не давать Трампу еще одной возможности унизить союзников, сообщили источники на условии анонимности.

Также следует отметить, Албания также принадлежит к отстающим государствам НАТО по расходам: до недавнего времени ей не удавалось выполнить даже давний норматив по военным расходам в 2% ВВП. Тем не менее, как сообщили источники, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настроен поддерживать ежегодное взаимодействие, чтобы североатлантический альянс оставался на первом месте в глобальной повестке дня, и ради этого пытался произвести на Трампа впечатление и всячески рекламировал значительное увеличение военных расходов союзников.

Однако сработает ли эта стратегия, неясно. Примечательно, что в итоговом заявлении саммита в Анкаре, которое лидеры одобрят в среду, никаких упоминаний о следующем саммите не значится, подчеркнул осведомленный источник.

“Саммит состоится в Албании, однако вопрос, случится ли это в следующем году или через год, находится на стадии обсуждения”, — заявил агентству Bloomberg председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Статья написана при участии Андры Тиму