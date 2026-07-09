Европе грозит нехватка готовых к бою солдат, предупредила Финляндия (Bloomberg, США)

Bloomberg: Финляндия призвала Европу вкладываться в увеличение численности войск

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен напомнил европейским союзникам: оборона — это не только бюджеты и контракты, передает Bloomberg. "Нужны люди" — подчеркнул он. А про людей Европа и не думала.

Кирси Хайкель (Kirsi Heikel)

По мнению Антти Хяккянена, оборону невозможно выстроить лишь за счет техники и денег — нужны люди, и поэтому европейским странам НАТО предстоит вложить значительные средства в увеличение численности войск.

Главная проблема Европы в сфере обороны заключается в том, чтобы найти достаточное количество новобранцев и воспитать в гражданах готовность сражаться за родину, заявил в интервью министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Согласовав на прошлогоднем саммите в Гааге новые обязательства по военным расходам, а во вторник подписав в Анкаре новые сделки на сумму не менее 50 миллиардов долларов, НАТО выполнила лишь "самую легкую задачу" по обеспечению безопасности в Европе, считает Хяккянен.

"Европейским странам НАТО также необходимо вкладывать значительные средства в увеличение численности войск. Оборону невозможно построить только за счет техники и денег — нужны люди", — подчеркнул он в интервью.

Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, через год после начала конфликта на Украине. Страна имеет долгую границу с Россией протяженностью 1 340 километров — более половины восточного рубежа НАТО — и в военное время может мобилизовать до 280 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы Финляндии комплектуются за счет призыва.

"У нас в Финляндии даже простые отцы и матери прошли подготовку, чтобы служить в армии и защищать свою страну, если придется, — сказал он. — Но найти таких людей по всей Европе — большая проблема".

У НАТО нет собственной армии, поэтому ее члены перевели более 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности к коллективной обороне. Однако, по оценкам Международного института стратегических исследований, общая численность вооруженных сил европейских членов НАТО, включая Турцию, составляет примерно 2,2 миллиона человек.

Опросы показывают, что около 80% финнов готовы с оружием в руках защищать свою страну и ее союзников. Ключевой вопрос заключается в том, насколько успешно Берлин проведет запланированную реформу призыва, заключил Хяккянен, добавив, что Германия могла бы послужить примером для других европейских стран.

Статья написана при участии Андры Тиму.