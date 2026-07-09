Индонезия подписала контракт на закупку береговых ракетных комплексов с ПКР BrahMos и УР Astra

ЦАМТО, 8 июля. Индия и Индонезия подписали контракты на поставку Джакарте береговых ракетных комплексов с противокорабельными крылатыми ракетами BrahMos и ракет класса "воздух-воздух" Astra.

Контракты были подписаны в ходе визита премьер министра Индии Нарендры Моди в Джакарту и переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.

Соглашения по ракетным системам BrahMos и Astra были оформлены в рамках пакета из более чем десяти двусторонних документов, подписанных по итогам переговоров Н.Моди и П.Субианто.

Контракт предусматривает поставку Индонезии береговых ракетных комплексов BrahMos производства BrahMos Aerospace Private Limited – индийско-российского совместного предприятия.

По данным индийских источников, Индонезия становится третьим зарубежным заказчиком системы BrahMos после Филиппин и Вьетнама.

BrahMos относится к классу сверхзвуковых крылатых ракет с максимальной скоростью около 2,8-3M, дальностью до 290 км и возможностью запуска с наземных пусковых установок, кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Экспортируемый Индонезии вариант – береговой противокорабельный ракетный комплекс, включающий пусковые установки, средства управления огнем, радиолокационные средства обнаружения и наведения, а также ракеты BrahMos в составе батареи.

Параллельно с контрактом по BrahMos, индийская сторона подтвердила поставку Индонезии ракет Astra, предназначенных для применения с многоцелевых истребителей.

По данным индийских источников, Astra может быть интегрирована на самолеты семейства Су-30, состоящие на вооружении ВВС Индонезии, а также на другие платформы после соответствующей адаптации.

Согласно оценкам индийских источников, общая стоимость пакета по поставке BrahMos и Astra для Индонезии составляет порядка 630 млн. долл., при этом ранее обсуждавшийся диапазон стоимости контракта по системе BrahMos находился в пределах 200-350 млн. долл.

Финансирование поставок предусматривает поэтапную схему приобретения, включающую поставку ракетных систем, обустройство инфраструктуры базирования, обучение личного состава, предоставление услуг по техническому обслуживанию и сопровождению в ходе эксплуатации.

По данным индийских СМИ, поставку батарей берегового ракетного комплекса BrahMos для Вооруженных сил Индонезии планируется выполнить в течение 36 месяцев с момента подписания основного договора, с завершением поставок в 2029 году.

Реализация контракта по Astra предусматривает поэтапную интеграцию ракет на боевые самолеты ВВС Индонезии после поставки штатных пусковых устройств и проведения комплекса летных испытаний.