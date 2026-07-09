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ЦАМТО

Страны НАТО намерены закупить средства борьбы с БЛА на 40 млрд. долл.

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Модель зенитной управляемой ракеты Small Anti Drone Missile (SADM) перспективного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA DefendAir в экспозиции
Модель зенитной управляемой ракеты Small Anti Drone Missile (SADM) перспективного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA DefendAir в экспозиции.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 8 июля. На саммите НАТО в Анкаре страны-союзницы объявили о выделении в течение следующих пяти лет инвестиций в размере более 40 млрд. долл. на покупку средств противодействия БЛА. Они также стремятся к концу 2027 года в 5 раз увеличить численность операторов БЛА.

С целью поддержки ускоренных закупок НАТО создаст маркетплейс средств противодействия беспилотникам, который обеспечит соответствие предлагаемых систем требованиям НАТО, их испытания и доступность для покупки.

Для поддержки обучения применению союзники намерены использовать многонациональную инициативу НАТО по подготовке летного состава в Европе (NFTE). В настоящее время она обеспечивает подготовку всего летного состава стран альянса и будет расширена, чтобы охватить обучение операторов БЛА. В ходе саммита к семнадцати действующим членам NFTE присоединились Финляндия, Франция и Швеция. Участвующие в инициативе страны-союзницы получают доступ к 16 центрам летной подготовки NFTE, созданным в восьми странах.

Как заявлено, Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) также заключило контракт стоимостью "сотни миллионов долларов" на закупку разведывательных БЛА для союзников по альянсу.

По оценке НАТО, БЛА коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя. Эффективная оборона зависит от возможностей быстро обнаруживать, идентифицировать и поражать БЛА противника.

Как заявлено, одобренные инициативы будут иметь важное значение для повышения боеготовности и устойчивости НАТО.

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Страны
Турция
Финляндия
Франция
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