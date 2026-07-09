Новое испытание для прекращения огня: США ударили по Ирану и запретили продажи нефти (Bloomberg, США)

Bloomberg: США нанесли новую серию ударов по Ирану и запретили продажи нефти

Меморандум о взаимопонимании, остановивший боевые действия между США и Ираном, не продержался и трех недель. Во вторник американские войска нанесли удары по более чем 80 объектам в Иране, передает Bloomberg. Но и Тегеран сдаваться не намерен.

Магдалена Дель Валле (Magdalena Del Valle), Дженнифер Длуги (Jennifer Dlouhy), Эрик Мартин (Eric Martin)

Цены на нефть выросли после новых ударов по танкерам, подчеркнувших риски вокруг Ормуза.

США нанесли новую серию ударов по Ирану, поразив более 80 объектов, и отменили разрешение на новые продажи иранской нефти. Это поставило под угрозу мирное соглашение после вереницы нападений на суда в Ормузском проливе.

Американские войска поразили иранские системы противовоздушной обороны, командно-диспетчерские сети, береговые радары, противокорабельные ракеты и более 60 малых катеров Корпуса стражей Исламской революции, сообщило во вторник Центральное командование США во вторник, подав это как "немедленный ответ" на последние атаки Тегерана на коммерческие суда в проливе.

Американские военные подчеркнули, что атака США завершена. Агентство Axios сообщило, что иранские военные в ответ ударили беспилотниками по Бахрейну. Противовоздушная оборона Кувейта также отреагировала на ракеты и беспилотники неприятеля, говорится в сообщении армии страны в X.

После атаки спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф выступил с предупреждением в адрес США. "Эра травли и шантажа закончилась, — написал он. — Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся".

Ранее Министерство финансов США объявило, что запрещает новые продажи иранской нефти после 7 июля, тем самым устранив ключевой стимул для Тегерана соблюдать соглашение, подразумевающее в том числе снятие блокады с Ормузского пролива.

Своими действиями США еще сильнее подорвали временное соглашение от 17 июня, и поставили под угрозу переговоры, призванные обеспечить постоянный мир в течение 60 дней. По словам американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, Дональд Трамп одобрил удары по Ирану, находясь на саммите НАТО в Турции.

Нефть марки Brent подскочила в цене более чем на 2% и в среду утром торговалась в районе 76 долларов за баррель. "Отскок" после падения цен на фьючерсы во втором квартале из-за ослабления напряженности в регионе может подстегнуть новый виток страхов насчет инфляции на мировых рынках и среди политиков.

Нефть марки Brent достигла максимума, перевалив за отметку в 126 долларов за баррель, в конце апреля — через два месяца после того, как США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. В этом месяце цены вернулись к довоенным уровням на фоне наметившегося восстановления.

Стороны обвинили в срыве прекращения огня друг друга. США обвинили Иран в ударах по коммерческим судам в Ормузском проливе за последний день — самых обширных с тех пор, как соглашение вступило в силу.

Иран назвал операцию США и отмену разрешения на продажу нефти нарушением договоренностей. Замминистра иностранных дел Казем Гариб-Абади пригрозил в ответ "решительными действиями".

Непосредственно перед ударами США один американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что Иран получит выгоду от сделки лишь в том случае, если будет подойдет к ней со всей ответственностью, но добавил, что участники переговоров продолжают добросовестно работать над окончательным соглашением, дав понять, что Вашингтон не готов полностью отказаться от мирного процесса.

Отказ от ударов по коммерческому судоходству и 60-дневное разрешение на продажу иранской нефти были опорными точками меморандума о взаимопонимании, остановившего боевые действия между США и Ираном.

Предполагалось, что соглашение заложит основу для более предметных переговоров о судьбе иранской ядерной программы и будущем пролива. Однако Иран столкнулся с трудностями при продаже нефти, поскольку скидки сократились, спрос со стороны Китая оказался относительно низким, а другие страны оттолкнул временный характер разрешения.

Кроме того, меморандум то и дело нарушался. В конце июня Иран атаковал в проливе контейнеровоз под флагом Сингапура, после чего США приняли ответные меры и провели серию атак.

Тегеран неоднократно заявлял, что не позволит судам проходить по водному пути без разрешения, хотя и отрицал причастность к удару по катарскому судну. Трамп же требовал свободного прохода через пролив — как это было до того, как США и Израиль начали атаковать Иран в конце февраля.

Президент Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома Боб Макнелли назвал срыв договоренностей "сигналом для поспешно расслабившегося рынка, что соглашение о прекращении огня может оказаться не таким уж прочным, как предполагалось". "Так что рынку предстоит учесть риски", — добавил он.

Атаки подчеркивают сохраняющуюся угрозу коммерческому судоходству через Ормуз несмотря на то, что один из маршрутов близ побережья Омана защищают военные.

Как объяснил начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Кодл, Иран пытается перенаправить суда к своим берегам, заминировав пролив. "Их цель — заманить корабли к собственному побережью Ормузского пролива", — сказал он в интервью Bloomberg в минувшие выходные.

США изменили позицию как раз на этапе, когда нефтяные потоки и добыча в Персидском заливе начали приближаться к довоенному уровню. Разрешение США на продажу иранской нефти помогло ослабить опасения инвесторов по поводу дефицита и сбило цены на нефть.

Переговоры между США и Ираном были приостановлены, поскольку в Тегеране начались похороны покойного верховного лидера Али Хаменеи, убитого в первый день войны в конце февраля. Катар заявил, что следующая встреча будет назначена по окончании церемонии. Хаменеи будет похоронен в своем родном городе Мешхеде 9 июля.

Статья написана при участии Скайлар Вудхаус, Девики Кришны Кумара, Энтони Капаччо, Джона Харни, Роми Варгезе, Джона Херсковица, Клары Феррейры Маркес и Пола Абельски.